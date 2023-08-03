Еспресо подготовил обзор об истории коммунистического монумента, проблемах с его демонтажем и дискуссии по названию и символизму.

Родина-мать: история создания

Родина-мать является самой высокой скульптурой не только в Украине, но и во всей Европе. В мире по размеру киевский монумент занимает 8-е место и опережает американскую статую Свободы. Ее высота от основания достигает 102 метров, а вес составляет 450 тонн. Согласно геодезическим замерам, "мать" была спроектирована так, чтобы простоять более 150 лет и могла выдержать землетрясение по шкале до 9 баллов.

Монументы, через которые СССР утверждал собственное могущество и идеологию, устанавливали чуть ли не в каждом городе, в основном памятники вождям. Киеву представился "особый случай" - установить крупнейший памятник в Европе, который символизировал бы победу во Второй мировой войне. Но название "Родина-мать" быстро прижилось. На открытие, состоявшееся в 1981 году, приезжал Генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Брежнев.

Статуя леплена с образа скульптора Галины Кальченко. Металл для этого монумента был изготовлен в Запорожье, а автором был Василий Бородай. Он, кстати, также создатель Памятного знака в честь основания города Киева.

Родина-мать имеет сестру-близнеца – "Родину-мать", которую в 1967 году установили в российском Сталинграде (ныне Волгоград). Она, кстати, выглядит еще более жутко. В сети пользователи сравнивали эти два памятника и пришли к выводу, что в них есть определенный символизм. Родина-киевлянка спокойна и только показывает, что имеет силу, чтобы защититься, глядя на Восток. В то время как волгоградская мать бешенным взглядом смотрит на Запад с готовностью к нападению.

Демонтаж символики "Родины-матери"

После распада Советского Союза тему демонтажа Родины-матери обсуждали не раз, но дальше разговора дело не пошло. Одной из причин называли большую стоимость предполагаемого демонтажа столь массивной фигуры.

После декоммунизационного пакета законов, принятых парламентом в 2015 году, разговоры приобрели более предметный характер. В начале февраля 2018-го было объявлено, что советский герб на памятнике заменят.

В прошлом году в приложении "Дия" запустили голосование, которое должно было решить судьбу герба СССР на щите Родины-матери. Вариант демонтажа гражданам Украины не предложили вообще. Александр Ткаченко, который тогда был министром культуры, отметил, что "это точно не ко времени из-за огромных средств, в которых нуждается этот процесс". Согласно результатам опроса, большинство пользователей Дии проголосовали за замену герба СССР на государственный герб .

А уже 13 июля этого года власти официально разрешили декоммунизацию скульптуры "Батькивщины-матери". Теперь на щите, которій поднимает над украинской столицей гигантская женская фигура, вместо герба бывшего Советского Союза появится Тризуб.

Общая стоимость проекта по замене советской символики стоит 28 миллионов гривен. В Министерстве культуры и информационной политики заявили, что установка тризуба реализуется исключительно при поддержке крупного бизнеса и без привлечения государственных средств. Так тризуб, который установят на щите монумента, изготовит и бесплатно передаст компания Рината Ахметова. Продолжились многочисленные дискуссии по поводу памятника и из-за отказа использовать на отливку тризуба стали с Запорожстали. Пользователи даже видели в этом коррупционные схемы, а на Запорожстали заявляли, что уже предоставляли сталь бесплатно.

"Запорожсталь по запросу Министерства культуры и информационной политики Украины бесплатно предоставила всю сталь для изготовления герба и заплатила за разработку проекта замены советского символа", – говорилось в сообщении.

Кроме того, на предприятии отметили, что со стороны подрядчика Запорожстали не были озвучены претензии относительно несоответствия нержавеющего проката установленным нормам.

"О якобы обнаруженных несоответствиях проката и невозможности его использования в проекте реконструкции монумента "Батькивщина-Мать" предприятие-производитель украинской стали узнало из заявления Минкульта от 25 июля", - написали в заявлении.

В Минкульте объяснили свой отказ так:

"Выбранный для работ металл должен быть идентичен тому, из которого изготовили и сам монумент Родины-матери. Сырье было решено использовать европейское и отечественное - с металлургического комбината "Запорожсталь". Однако партия, поступившая с комбината, показала ощутимую разницу с зарубежным аналогом и требованиями проекта. Предоставленная комбинатом сталь имеет разную толщину, что может изменить вес всей конструкции. Кроме того, материал с комбината имел значительное количество повреждений, что усложнило и замедлило бы подготовительные работы".

Помимо материала изготовления, активно обсуждают и изменение названия фигуры. Как утверждают в минкульте, ученые и общественность высказали предложение изменить название монумента. Ученый совет Музея войны уже принял решение назвать монумент "Украина-мать". Обещают, что обновленный памятник будет готов уже ко Дню Независимости

"Мы сможем обрадовать украинский народ таким важным и необходимым элементом нашего противостояния в идеологической борьбе с врагом", – сказал в.и. о. министра культуры и информационной политики Ростислав Карандеев.

Мать не станет матерью

Демонтаж со щита серпа и молота удовлетворяет далеко не всех украинцев. Так в соцсетях удивляются, почему монумент не демонтируют полностью, ведь символ коммунистической пропаганды все равно остается цельным.

фото:reuters

Так пользователь Nadiia Ivanchuk убеждена: "Если уж уничтожать все советское/московское то полностью, чтобы и следа не осталось, а не поверхностно. Потому что поверхностно выглядит как отмывание денег!".

Другой пользователь, Антон Гор отмечает: "Не выполнен Закон Украины о декоммунизации. Памятник до сих пор стоит на месте".

Историк, политик и народный депутат Владимир Вятрович высказался о демонтаже серпа и молота так: "Это не Украина и не мать. Это их "мать" и если уж оставлять, то с дырой вместо герба".

Еще в прошлом году он отмечал, что если нет политической воли снести монумент "Батькивщина-мать", то не нужно наносить туда герб Украины, ведь єто полностью советская скульптура и украинизировать ее не получится.

"По-моему, монумент "Батькивщина-мать" является абсолютно советской скульптурой. Любые попытки ее украинизировать на самом деле ничего не изменят. Если уже нет политической воли демонтировать этот монумент, то не нужно туда наносить герб Украины. По моему мнению, нужно просто демонтировать советский герб на этом монументе", - объяснил Вятрович.

Опрос по заменене советского герба украинским историк называет манипулятивным.

"Опрос о нанесении украинского герба абсолютно манипулятивен. Поскольку даже первый вариант, который есть в этом опросе – оставить все так, как есть, нарушает украинское законодательство. И очень странно, что Министерство культуры Украины и Украинский институт национальной памяти фактически ведут опрос о том, выполнять закон или нет. И я считаю, что за снос этого монумента проголосовало бы абсолютное большинство людей", - добавил он.

Журналист и политик Виталий Гайдукевич такого же мнения.

"Украинского больше не становится. Простыми способами сложные проблемы не решаются.

Что такое женщина с мечом? Это идеологический маркер. Идеология не только в гербе СССР на щите. Она в гигантомании, в "перекличке" подходов со Сталинградом, в чертах лица, в архитектурном решении, в планировании всего комплекса, в истории и целях создания комплекса. Как ни танцуй гопак вокруг, комплекс не наполнится украинскими смыслами. Ибо ТАК передавали смысл в СССР, в Украине смысл обороны, защиты, героизма нужно визуализировать иначе.

Так что, значит, не нужно было спиливать имперскую символику? А ее исчезновение по большому счету ничего не меняет. А вот появление тризуба на советской монументалистике, это будет откровенный выродок. Лучше было бы перечеркнуть крест-накрест этот герб и начать процесс переосмысления ВСЕГО КОМПЛЕКСА», – написал Гайдукевич.

Кроме того, политик добавляет, что лишняя не только Родина-мать, но и барельефы матросов, партизан и красноармейцев, пятиконечные звезды и тому подобное.

"Есть ли деньги сейчас прочь разобрать истукан с мечом? Скорее всего нет. Стоит ли это планировать – безусловно, да. Но демонтаж должен быть исключительно в рамках переосмысления всей территории музея. Комплексно, всех помещений которые есть и появятся", – отметил Виталий Гайдукевич.

Интересные факты

Высота скульптуры "Батькивщина-Мать" (от пьедестала до кончика меча) составляет 62 метра. В одной руке статуя держит 16-метровый меч весом 9 тонн, а в другой держала щит размером 13 на 8 метров, весом 13 тонн.

На щите "Батькивщины-матери" есть смотровая площадка. Внутри скульптуры расположены два лифта: один поднимается с девятью остановками до самой "головы". На самой высокой точке меча есть специальное устройство для гашения колебаний ветровой нагрузки.

Фото: gettyimages

фото:reuters

Несмотря на то, что монумент, посвящен Второй мировой войне, а открыт в разгар холодной войны, смотрит он не на запад, а на восток – в сторону России. Говорят, что причиной был Днепр, куда должна была спадать вода от монумента, хотя запланированный водопад так и не открыли. Сейчас этот факт добавляет символизм монументу, ведь именно из РФ в Украину надвигается враг.

Забавный факт – в народе скульптуру нарекли "Викторией Петровной". Некоторые утверждают, что это из-за имени и отчества жены генсека КПСС Леонида Брежнева. Другое прозвище памятника – "Баба с качалкой".

Мистический факт – говорят, что холм, на котором расположены музейный комплекс "Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне" и сама монументальная скульптура, считается одной из трех "черных гор" Киева. По легендам, этого места избегают птицы и животные, а возводившиеся там время от времени поселения погибали в пожарах и оползнях.