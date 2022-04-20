Родился в Одессе, убивал в Сирии и Грузии: разведка разоблачила руководителя первого со времен Второй мировой войны ковровой бомбардировки Мариуполя
Международный преступник Сергей Кобылаш родился в Одессе, но продолжает верно служить путинскому режиму и ответственен за ковровые бомбежки над густонаселенными районами, в частности Мариуполя
Об этом сообщило Главное управление разведки Минобороны в телеграм.
"ГУР МО Украины получило данные на родившегося в Украине международного преступника, причастного к убийствам мирного населения в Грузии и Сирии, продолжает верно служить путинскому режиму, непосредственно участвуя в уничтожении родной земли!" – говорится в сообщении.
Речь идет о Сергее Кобылаше, командующем дальней авиацией ВКС ВС РФ, генерал-лейтенанте, который участвует в открытом военном вторжении в Украину.
По данным разведки, Кобылаш, родившийся в Одессе, ответственен за удары крылатыми ракетами по украинским городам и объектам инфраструктуры.
"Это привело к значительным разрушениям гражданской инфраструктуры и жертвам среди мирного населения. Впервые после окончания Второй мировой войны под его руководством тяжелыми бомбардировщиками совершены ковровые бомбардировки густонаселенных территорий - города Мариуполя", - отметила разведка.
Напомним, Украина предварительно договорилась с оккупантами о гуманитарном коридоре из Мариуполя на 20 апреля.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
30.47
Покупка 30.47Продажа 31.97
-
EUR
Покупка 32.74Продажа 34.52
- Актуальное
- Важное