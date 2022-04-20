Родился в Одессе, убивал в Сирии и Грузии: разведка разоблачила руководителя первого со времен Второй мировой войны ковровой бомбардировки Мариуполя

Об этом сообщило Главное управление разведки Минобороны в телеграм.



"ГУР МО Украины получило данные на родившегося в Украине международного преступника, причастного к убийствам мирного населения в Грузии и Сирии, продолжает верно служить путинскому режиму, непосредственно участвуя в уничтожении родной земли!" – говорится в сообщении.



Речь идет о Сергее Кобылаше, командующем дальней авиацией ВКС ВС РФ, генерал-лейтенанте, который участвует в открытом военном вторжении в Украину.



По данным разведки, Кобылаш, родившийся в Одессе, ответственен за удары крылатыми ракетами по украинским городам и объектам инфраструктуры.



"Это привело к значительным разрушениям гражданской инфраструктуры и жертвам среди мирного населения. Впервые после окончания Второй мировой войны под его руководством тяжелыми бомбардировщиками совершены ковровые бомбардировки густонаселенных территорий - города Мариуполя", - отметила разведка.



Напомним, Украина предварительно договорилась с оккупантами о гуманитарном коридоре из Мариуполя на 20 апреля.



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