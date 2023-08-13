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Родился на Донеччине, жена из Николаева: журналист озвучил биографию генерала Теплинского, возглавляющую боевые действия оккупантов

13 августа, 2023 воскресенье
22:40
Война с Россией Российский генерал-полковник Михаил Теплинский

Российский генерал-полковник Михаил Теплинский, после устранения Суровикина де факто командующий российской военной группировкой в Украине, и его жена Наталья происходят с украинской территории

Об этом 13 августа 2023 года рассказал украинский военный корреспондент Андрей Цаплиенко.

"Михаил Теплинский - это человек, который, как мы думаем, сейчас является фактическим командующим всей российской группировкой на оккупированной территории Украины. В России из него слепили образ настоящего "русского офицера". "Слуга царю, отец солдатам". На самом деле Теплинский и вся его семья "русские" только по паспортам. Типичный образец манкуртов, готовых отказаться от своих корней и убивать украинцев, несмотря на то, что сами являются украинцами. Таких примеров в российской армии тысячи", - отметил журналист.

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Теплинский родом из Донбасса, продолжил он.

"Отец умер в 2021 году. Мать, Нина Максимовна, не исключено, до сих пор живет в Моспине", - добавил Цаплиенко.

У жены генерала Натальи еще более интересная ситуация.

"Девичья фамилия Кракосевич. Детство и юность провела в Николаеве, и, говорят, говорила по-украински. Ее отец Игорь сам родом из Львова. Он тоже умер в 2021 году. Мать, Кракосевич Валентина Ивановна, вероятно, до сих пор живет в Николаеве", - рассказал Андрей Цаплиенко.

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По данным Цаплиенко, Наталья Теплинская "в то же время является поклонницей РПЦ и разных оккультистов, желает "мочить бандеровцев" и сожалеет, что когда-то не свалила за границу".

"Классический русский когнитивный диссонанс. С генералом Теплинским тоже все так же по-русски "когнитивно диссонирует". "Жена, любовница, все как у всех" (с) Сотрудники знают, что у генерала есть внебрачная семья. Другая женщина и ребенок, с которыми Теплинский время от времени живет вместе. Террариум единомышленников держится вместе только благодаря доходам командующего, а еще сотням квадратных метров элитной недвижимости в Москве и других городах страны больных", - подытожил Андрей Цаплиенко.

Николаев
Львов
журналисты
російська армія
Донетчина
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