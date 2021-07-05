"Родилась в Украине и являюсь украинкой": лидер "Голоса" Рудык трижды уклонилась от вопроса о наличии гражданства США
Лидер партии "Голос" Кира Рудик четко не ответила на вопрос, имеет ли она паспорт США
Об этом она сказала в эфире "Украина 24" .
Ведущая Наташа Влащенко заяговорила о некоторых СМИ, которые пишут, что у Рудык есть американское гражданство и спросила, соответствует ли это действительности.
"Я родилась в Украине и являюсь украинкой", - сказала Рудык.
Влащенко уточнила, что спрашивает именно о гражданстве.
"Я родилась в Украине, являюсь украинкой и всегда ею была", - сказала лидер "Голоса".
Влащенко снова, уже четко спросила: "Есть ли у Вас американское гражданство?».
"Я еще раз повторяю: я родилась в Украине и являюсь украинкой", - ответила политик.
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