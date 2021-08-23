Львов Главная
ru ua
Львов Главная
Коронавирус
Война с Россией
Главная Спорт Родилась россиянкой, выиграла золото за Украину, а умру американкой, - Баюл о смене гражданства

Родилась россиянкой, выиграла золото за Украину, а умру американкой, - Баюл о смене гражданства

23 августа, 2021 понедельник
19:15
Спорт Оксана Баюл

Первая олимпийская чемпионка независимой Украины, фигуристка Оксана Баюл прокомментировала отказ от украинского паспорта

Об этом сообщает Еспресо.TV.

"Я всем за это благодарю. Родилась россиянкой, выиграла золото за Украину, а умру американкой", - написала Баюл в своем Instagram.

Оксана Баюл отказалась от украинского гражданства и приняла американское.

Перед этим она обиделась на президента Владимира Зеленского за отсутствие приглашения на празднование 30-летия Независимости Украины.

Напомним, Баюл неоднократно имела проблемы со спиртным. В Соединенных Штатах Баюл отбывала наказание за пьяное ДТП.

Взгляды Баюл достаточно противоречивы. С одной стороны, она поддерживала украинцев во время Революции Достоинства, с другой - благосклонно относится к РФ.

2010 года она вернулась на родину и стала преподавать в Национальном педагогическом университете имени Михаила Драгоманова, однако уже через четыре месяца вернулась назад.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

Читайте также:
21 августа, 2021 суббота
Для спасения украинцев от "Талибана" бойцы ГУР провели целую спецоперацию
22 августа, 2021 воскресенье
США могут разместить в Украине военную базу, - Курт Волкер
22 августа, 2021 воскресенье
"Талибан" будет жить с маковых полей Афганистана, - Мохаммад Фараджаллах
Киев
+25
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 26.58
    Покупка 26.58
    Продажа 26.84
  • EUR
    Покупка 30.94
    Продажа 31.42
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2021, понедельник
23 августа
19:55
Куман и Месси
Нас боялись больше, когда с нами был Месси, - тренер "Барселоны"
19:32
Екатерина Рожкова
МВФ перечислил Украине $ 1,9 млрд, - Рожкова
19:06
Александр Корниенко
Смена главы КГГА - прерогатива ОПУ, - Корниенко
19:02
Великобритания подписала контракт на 35 млн доз COVID-вакцины Pfizer
18:39
Данил Гетманцев
"Все это манипуляции": Гетманцев о возможных кадровых изменениях в Кабмине осенью
18:32
Петраков довызвал в сборную Украины двух новых вратарей
18:22
Польша объявила о строительстве забора на границе с Беларусью
18:15
ООС
Дистанционное минирование, беспилотники и обстрелы: оккупанты трижды нарушили "тишину" на Донбассе
18:05
Дмитрий Кулеба
Кулеба: в Афганистане остаются около 50 украинцев
17:57
коронавирус
Когда в Украине может быть пик заболеваемости коронавирусом: прогноз от МЗ
17:35
Какой будет погода на День Независимости: прогноз от Укргидрометцентра
17:27
"Пока это только слова, а нужны действия": Княжицкий о саммите "Крымской платформы"
17:15
В Николаеве открыли 72-метровый флагшток с использованием особого архитектурного решения
17:09
СБУ провела учения вблизи линии разграничения в Донецкой области
17:02
"Красная линия" и "продолжение оккупации": "Талибан требует у США покинуть страну до сентября
17:02
Рада
Рада одобрила постановление о международной поддержке Крымской платформы
16:44
Константин Елисеев
Заявление Зеленского, якобы на Крымской платформе Россию впервые признали оккупантом - неправда, - Елисеев
16:22
Эксклюзив
Какими были экономические реформы во времена Леонида Кучмы
16:21
Высший антикоррупционный суд
ВАКС назначил члену Комиссии по азартным играм арест с правом залога в 5 млн грн
16:16
Роналду предложил контракт клуб с АПЛ
15:50
Министр энергетики ФРГ Альтмаер: "Мы не позволим превратить Крым в слепое пятно на карте"
15:44
Виктор Ляшко
В августе - сентябре Украина ожидает 6,5 млн доз COVID-вакцин, - Ляшко
15:35
Оккупантам удалось выжить из Крыма около 30 тыс. крымских татар, - Джемилев
15:24
"Последняя подпись на последнем саммите в Ялте": Зеленский пообещал России место для подписи на декларации "Крымской платформы"
15:19
Александр Петраков
Нового тренера сборной Украины Петракова "поймали" в киевском метро. Фото
15:11
В Украине вступил в силу закон, который приравнивает э-паспорта к обычным
15:10
На Луганщине на оккупированные территории на шариках запустили большой украинский флаг
15:06
Страны-участницы Крымской платформы подписали совместную декларацию
Страны-участницы "Крымской платформы" подписали совместную декларацию
15:03
В Кривом Роге подняли самый большой государственный флаг в городе на самый высокий флагшток
14:53
Юрий Витренко
Украине для "зеленого" перехода требуются инвестиции в $100 млрд, - Витренко
14:50
Украинский флаг запустили в небо напротив московского Кремля. ВИДЕО
14:45
Moderna
Moderna в сентябре начнет испытания вакцины от ВИЧ
14:44
Анатолий Трубин
"Шахтер" потерял основного вратаря перед решающим матчем ЛЧ
14:21
Мы хотим поставить Россию на ее место, - представительница США на саммите "Крымской платформы"
14:19
Зеленская на саммите первых леди предложила ввести в школах уроки цифровой гигиены
14:00
Из Кабула улетел третий эвакуационный самолет с более сотней украинцев на борту
13:49
Спасатели предупредили о шторме и подъеме уровней воды в реках: в каких областях ожидать
13:46
Мы должны остановить насильственную интеграцию полуострова Крым в Российскую Федерацию, - Мишель
13:42
Дмитрий Песков
"Относимся как к антироссийскому событию", - Кремль о саммите "Крымской платформы"
13:34
Порошенко провел встречу с Вселенским Патриархом Варфоломеем: говорил об исторической роли визита в Украину и развитии ПЦУ
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу adv@espreso.tv. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2021 ESPRESO.TV