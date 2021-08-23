Родилась россиянкой, выиграла золото за Украину, а умру американкой, - Баюл о смене гражданства
Первая олимпийская чемпионка независимой Украины, фигуристка Оксана Баюл прокомментировала отказ от украинского паспорта
Об этом сообщает Еспресо.TV.
"Я всем за это благодарю. Родилась россиянкой, выиграла золото за Украину, а умру американкой", - написала Баюл в своем Instagram.
Оксана Баюл отказалась от украинского гражданства и приняла американское.
Перед этим она обиделась на президента Владимира Зеленского за отсутствие приглашения на празднование 30-летия Независимости Украины.
Напомним, Баюл неоднократно имела проблемы со спиртным. В Соединенных Штатах Баюл отбывала наказание за пьяное ДТП.
Взгляды Баюл достаточно противоречивы. С одной стороны, она поддерживала украинцев во время Революции Достоинства, с другой - благосклонно относится к РФ.
2010 года она вернулась на родину и стала преподавать в Национальном педагогическом университете имени Михаила Драгоманова, однако уже через четыре месяца вернулась назад.
- Вместе с тем, следует напомнить, что именно после победы Оксаны Баюл Гимн Украины впервые официально звучал на Олимпиаде. Это было зимой 1994 года в норвежском Лиллехаммере.
- 22 августа первая олимпийская чемпионка независимой Украины, фигуристка Оксана Баюл решила отказаться от украинского паспорта.
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