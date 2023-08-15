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Rocket Lab запустит два спутника для NASA, чтобы исследовать влияние потепления на шельфовые ледники

15 августа, 2023 вторник
14:07
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Меньше чем через год Rocket Lab запустит два небольших спутника для NASA, которые помогут ученым лучше понять влияние потепления климата на массивные шельфовые ледники на полюсах Земли

Об этом информирует TechCrunch .

Миссия PREFIRE (Polar Radiant Energy in Far-InfraRed Experiment) будет собирать данные о количестве далекой инфракрасной энергии, излучаемой на полюсах, и о том, как эти выбросы изменяются в течение дня и года. Дальнее инфракрасное излучение является малоизученной частью энергетического спектра Земли, хотя около 60% арктических выбросов происходит на этих длинах волн.

Два маленьких спутника, размером с буханку хлеба, будут оснащены миниатюрным прибором – тепловым ИК-спектрометром. Ученые могут сравнить полученные данные с условиями облачного покрова и уровнем морского льда ниже, чтобы создать более точные климатические модели в будущем.

Rocket Lab планирует использовать свою ракету Electron для запуска двух кубсатов на почти полярные орбиты в мае 2024 года. Эти кубсаты будут собирать данные в течение не менее 10 месяцев. Запуски состоятся со стартовой площадки Rocket Lab на полуострове Махия, Новая Зеландия.

Удовлетворение таких требований стало возможным благодаря уникальной способности Electron развертывать специальные небольшие спутниковые миссии в очень оперативные сроки, говорится в заявлении компании.

NASA заключило контракт на запуск в рамках своей программы VADR, чтобы поставить полезную нагрузку NASA на коммерческие ракеты. Это будут 7-й и 8-й запуски, которые компания производит от имени NASA с 2018 года.

Ранее в этом году Rocket Lab успешно вывела на орбиту четыре спутника космического агентства. Точная стоимость контракта на запуск не разглашается ни Rocket Lab, ни NASA.

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