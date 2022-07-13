Rocket Lab выводит на орбиту американский спутник-разведчик. Видео
13 июля компания Rocket Lab запустила 19-метровую ракету-носитель Electron с американским разведывательным спутником NROL-162 на борту
Об этом информирует Space .
Сегодня ракета стартовала с космодрома в Новой Зеландии в 09.30 по киевскому времени. Через час спутник NROL-162 был выведен на запланированную орбиту.
Американский разведывательный спутник NROL-162 укрепит военно-космическую разведку штатов, поможет получить информацию для защиты важных интересов США и поддержки гуманитарных усилий по всему миру, добавили в ведомстве.
Уже 23 июля ракета-носитель Electron будет запущена в Новой Зеландии с последующим разведывательным спутником NROL-199.
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