Роберт Кеннеди-младший будет баллотироваться на пост президента США в 2024 году

Об этом пишет Reuters .

Кеннеди-младший будет вторым перспективным кандидатом от Демократической партии, который может стать одним из главных соперников Джо Байдена.

Несмотря на это, в 2017 году 69-летний Кеннеди подвергался критике из-за своего скептического отношения к вакцинам. В 2021 году Instagram удалил аккаунт Кеннеди после того, как политик неоднократно публиковал опровергающие заявления о COVID-19.

11 марта Кеннеди-младший опубликовал в Twitter пост, где просил помочь решить, стоит ли баллотироваться в президенты. Он отметил, что его приоритетом станет борьба с коррупцией и восстановление демократии.

"Если я буду баллотироваться, моим приоритетом будет положить конец коррупционному слиянию государственной и корпоративной власти, которое разрушило нашу экономику, разгромило средний класс, загрязнило наши ландшафты и воды, отравило наших детей и лишило нас наших ценностей и свобод. Вместе мы можем восстановить американскую демократию" , – говорится в сообщении.