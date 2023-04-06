Роберт Кеннеди-младший будет баллотироваться на пост президента США в 2024 году
Роберт Кеннеди-младший будет баллотироваться в президенты США в 2024 году - в среду, 5 апреля, политик подал документы в Федеральную избирательную комиссию
Об этом пишет Reuters .
Кеннеди-младший будет вторым перспективным кандидатом от Демократической партии, который может стать одним из главных соперников Джо Байдена.
Несмотря на это, в 2017 году 69-летний Кеннеди подвергался критике из-за своего скептического отношения к вакцинам. В 2021 году Instagram удалил аккаунт Кеннеди после того, как политик неоднократно публиковал опровергающие заявления о COVID-19.
11 марта Кеннеди-младший опубликовал в Twitter пост, где просил помочь решить, стоит ли баллотироваться в президенты. Он отметил, что его приоритетом станет борьба с коррупцией и восстановление демократии.
"Если я буду баллотироваться, моим приоритетом будет положить конец коррупционному слиянию государственной и корпоративной власти, которое разрушило нашу экономику, разгромило средний класс, загрязнило наши ландшафты и воды, отравило наших детей и лишило нас наших ценностей и свобод. Вместе мы можем восстановить американскую демократию" , – говорится в сообщении.
- Американская писательница-автор бестселлеров Марианна Уильямсон стала кандидатом на пост президента США, выборы которого состоятся в 2024 году.
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