Роберт Фрэнсис Кеннеди-младший не исключает, что будет баллотироваться в президенты США от "третьей силы"
Кандидат в президенты США от Демократической партии Роберт Фрэнсис Кеннеди-младший анонсировал объявление, которое приведет к "коренным изменениям в американской политике"
Об этом сообщает ABC News.
30 сентября Роберт Фрэнсис Кеннеди-младший заявил, что избиратели были разочарованы Конгрессом и руководством обеих политических партий, поэтому он произведет объявление, которое, по его словам, приведет к "коренным изменениям в американской политике". Об этом он сказал после предположений, что Кеннеди может покинуть Демократическую партию.
"Многие американцы, ранее потерявшие всякую надежду на реальные изменения, которые когда-либо пройдут через американский избирательный процесс, начали обретать новую надежду в моей кандидатуре. Я хочу сказать вам сейчас то, что я понял после шести месяцев предвыборной кампании: есть путь к победе. Надежда, которую мы чувствуем, - это не какой-то трюк в голове", - подчеркнул Кеннеди.
При этом он отказался предоставлять какие-либо подробности, но его официальное выступление по данному поводу запланировано на понедельник, 9 октября, в Филадельфии.
Ранее Кеннеди уже намекал на то, что будет баллотироваться как независимый кандидат, поскольку он недоволен тем, что верхушка демократов в лице членов Национального комитета Дмпартии США предпочитают не его, а Джо Байдена.
В сентябре, выступая в Северном Чарльстоне в штате Южная Каролина, на вопрос, готов ли он проводить независимую кампанию, Кеннеди сказал, что считает все варианты возможными.
Что известно о выборах президента в США
Президентские выборы в США намечены на 5 ноября 2024 года. Они станут 60 выборами президента США.
16 ноября 2022 года экспрезидент США Дональд Трамп объявил , что будет соревноваться за пост главы Белого дома. Позже, 25 апреля, Байден объявил, что будет выдвигать свою кандидатуру на выборах.
5 апреля стало известно, что Роберт Кеннеди-младший будет вторым перспективным кандидатом от Демократической партии, который может стать одним из главных соперников Джо Байдена.
Бывшая госсекретарь США Хиллари Клинтон заявила, что победа Дональда Трампа на президентских выборах в 2024 году приведет к поражению Украины в войне с РФ, а бывший спецпредставитель США Волкер рассказал , как выборы американского президента повлияют на помощь Украине
21 августа бывший президент США Дональд Трамп заявил , что пропустит будущие республиканские праймериз, ссылаясь на свой значительный отрыв в опросах общественного мнения как доказательство того, что он уже хорошо известен и нравится избирателям.
В то же время, по результатам опроса, большая часть избирателей в США считает текущего президента Джо Байдена слишком старым для того, чтобы баллотироваться на вторую каденцию.
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