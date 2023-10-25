Роберт Фицо возглавил правительство Словакии

Об этом пишет TA3.

Роберт Фицо стал премьером в четвертый раз. Он назначен на четырехлетний срок. В ходе своей избирательной кампании политик пообещал прекратить военную поддержку Украины и критиковал санкции против России. Он также отмечал необходимость мирных переговоров, которые завершат войну.

По результатам прошедших 30 сентября парламентских выборов в Словакии возглавляемая Фицо пророссийская партия "Смер" победила и сформировала коалицию с левоцентристской партией HLAS и националистической SNS.

Ожидается, что Фицо также будет присутствовать на заседании Европейского совета лидеров ЕС на этой неделе в Брюсселе.

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