Роберт Фицо возглавил правительство Словакии
25 октября в Президентском дворце президент Словакии Зузана Чапутова назначила Роберта Фицо премьер-министром страны
Об этом пишет TA3.
Роберт Фицо стал премьером в четвертый раз. Он назначен на четырехлетний срок. В ходе своей избирательной кампании политик пообещал прекратить военную поддержку Украины и критиковал санкции против России. Он также отмечал необходимость мирных переговоров, которые завершат войну.
По результатам прошедших 30 сентября парламентских выборов в Словакии возглавляемая Фицо пророссийская партия "Смер" победила и сформировала коалицию с левоцентристской партией HLAS и националистической SNS.
Ожидается, что Фицо также будет присутствовать на заседании Европейского совета лидеров ЕС на этой неделе в Брюсселе.
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