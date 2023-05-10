Роберт Де Ниро в седьмой раз стал отцом. Ему 79 лет

Об этом сообщает The People.

В недавнем интервью, где обсуждался один из последних фильмов Де Ниро, американский актер признался, что теперь у него не шестеро, а уже семь детей. Правда многодетный отец больше не дал никакой информации о пополнении в семье.

79-летний Де Ниро был женат дважды. Со своей первой женой Дайанн Эбботт у него двое детей: 51-летняя Дрена и 46-летний Рафаэль. Грейс Хайтауэр тоже родила актеру двоих детей: 25-летнего Эллиота и 11-летнюю Хелен.

Читайте также: Человек-эпох Роберт де Ниро: лучшие роли и общественная деятельность

Роберт Де Ниро также является отцом сыновей-близнецов Аарона и Джулиана, которым уже исполнилось 27 лет. Их родила его экс-девушка Туки Смит.

В декабре 2022 года Роберт Де Ниро стал жертвой серийной грабительницы.

Больше новостей из жизни звезд читайте на сайте Еспресо.Таблоид