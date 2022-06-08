Об этом сообщает медийная компания "Евровидение-2023".

Стало известно, что всемирно известный британский певец Робби Уильямс выразил желание выступить на Евровидении-2023 в Украине. Сегодня Уильямс заявил, что планирует выступить во время песенного конкурса, но в качестве звездного гостя, а не участника.

"Я подумал, что хочу сделать это, как Джастин Тимберлейк и Мадонна. Так что я написал свое имя. Я слышал, что это может быть в Украине, но я все равно поеду! Я действительно люблю Евровидение", – сказал он.

Напомним, что после победы Kalush Orchestra в Турине Евровидение-2023 должно состояться в Украине.

Напомним, 3 июня Украина получила опросник от Европейского вещательного союза по поводу проведения "Евровидения"

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