Робби Уильямс хочет выступить на Евровидении-2023 в Украине
Британский певец выразил желание присоединиться к конкурсу, но в качестве звездного гостя
Об этом сообщает медийная компания "Евровидение-2023".
Стало известно, что всемирно известный британский певец Робби Уильямс выразил желание выступить на Евровидении-2023 в Украине. Сегодня Уильямс заявил, что планирует выступить во время песенного конкурса, но в качестве звездного гостя, а не участника.
"Я подумал, что хочу сделать это, как Джастин Тимберлейк и Мадонна. Так что я написал свое имя. Я слышал, что это может быть в Украине, но я все равно поеду! Я действительно люблю Евровидение", – сказал он.
Напомним, что после победы Kalush Orchestra в Турине Евровидение-2023 должно состояться в Украине.
- Напомним, 3 июня Украина получила опросник от Европейского вещательного союза по поводу проведения "Евровидения"
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