Об этом сообщает Министерство цифровой трансформации Украины.

Сообщается, что Украина обязалась внедрить акты ЕС по роумингу до 24 апреля 2024 года.

"Roam like at home позволит пользоваться мобильным телефоном в любой из 27 стран ЕС, а также Исландии, Лихтенштейне и Норвегии без дополнительных платежей", - объясняет министерство.

Учреждение также напоминает, что сейчас, благодаря совместному заявлению операторов, украинцы в ЕС продолжают общаться со своими близкими без дополнительных затрат.