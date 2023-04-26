Roam like at home: определены сроки присоединения Украины к европейскому роумингу
Украина и ЕС официально зафиксировали сроки и условия присоединения к европейскому роумингу, благодаря чему украинцы смогут свободно пользоваться мобильным телефоном в 27 странах Европы
Об этом сообщает Министерство цифровой трансформации Украины.
Сообщается, что Украина обязалась внедрить акты ЕС по роумингу до 24 апреля 2024 года.
"Roam like at home позволит пользоваться мобильным телефоном в любой из 27 стран ЕС, а также Исландии, Лихтенштейне и Норвегии без дополнительных платежей", - объясняет министерство.
Учреждение также напоминает, что сейчас, благодаря совместному заявлению операторов, украинцы в ЕС продолжают общаться со своими близкими без дополнительных затрат.
- Европейские и украинские операторы связи подписали совместное заявление-меморандум о продлении договоренностей о доступном роуминге для украинских беженцев.
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