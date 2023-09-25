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Ризото с грибами, морепродуктами и овощами. Рецепты приготовления
Ризотто – известное на весь мир итальянское блюдо. Ее готовят из круглого зернистого крахмалистого риса особых сортов, а также – добавляют бульон
Ризотто с грибами
Ингредиенты для ризотто:
- бульон куриный – полтора литра
- грибы - горсть белых сушеных
- грибы - две большие горсти свежих грибов любимых
- один лук репчатый
- два сельдерея черешковые
- вино белое сухое – 75 мл
- рис – 400 г
- зелень (по вкусу)
- масло оливковое
- один лимон
- сыр пармезан – 100 г
- масло сливочное – 100 г
Пошаговый рецепт приготовления ризотто:
- сельдерей и лук мелко нарезаем и обжариваем на растительном масле
- сухие грибы заливаем горячим куриным бульоном
- к обжаренному луку с сельдереем добавляем рис
- делаем малый огонь
- вливаем вино
- помешиваем все время
- когда вино выпарится, вливаем по частям горячий бульон
- Набухшие сухие грибы нарезаем
- добавляем в ризотто
- вливаем насыщенный грибным вкусом бульон
- разогреваем сковороду
- добавляем немного масла
- обжариваем на ней свежие грибы
- в готовое ризото добавляем сливочное масло.
- добавляем тертый пармезан, обжаренные грибы, любимые травы, растительное масло, сок лимона.
- солим, перчим
- накрываем крышкой
- даем настояться
- раскладываем по тарелкам
- посыпаем пармезаном
Приятного аппетита!.
Ризотто с морепродуктами
Ингредиенты:
- один лук
- королевские креветки – 300 г
- кальмары – 200 г
- оливковое масло – 50 мл
- рис – 200 г
- белое вино сухое – 50 мл
- бульон из креветок – один литр
- петрушка – 20 г
- сыр пармезан - 50 г
Пошаговый рецепт приготовления:
- нарезаем лук мелкими кубиками
- чистим тигровые креветки
- делаем надрезы вдоль спины
- моем и нарезаем кальмары
- обжариваем на оливковом масле лук до легкого золотистого оттенка
- добавляем к луку рис
- все перемешиваем
- обжариваем рис с луком в течение нескольких минут
- увеличиваем огонь
- добавляем вино, постоянно помешиваем ризотто, пока рис не впитает в себя всю жидкость
- добавляем в рис небольшую порцию бульона из креветок.
- перемешиваем
- держим на огне пока рис не впитает в себя весь бульон
- процедуру повторяем несколько раз
- ризотто постоянно мешаем
- моем петрушку
- мелко ее нарезаем
- морепродукты обжариваем на сливочном масле
- солим, перчим
- добавляем в ризотто поджаренные морепродукты.
- добавляем петрушку
- добавляем пармезан
- накрываем сковороду крышкой
- оставляем на несколько минут
- подаем к столу.
Ризотто с овощами
Ингредиенты:
- один стакан круглого риса
- половина морковки
- один репчатый лук
- один зубок чеснока
- горсть стручков зеленой фасоли
- три ложки зеленого горошка
- брокколи – 200 г
- три ложки растительного масла
- соль, молотый перец (по вкусу)
Пошаговый рецепт приготовления ризотто с овощами:
- очищаем и моем овощи
- нарезаем морковь и лук
- выжимаем чеснок
- стручки зеленой фасоли нарезаем на полоски наискосок
- брокколи разделяем на более мелкие соцветия
- в кастрюле заливаем горячей водой брокколи, фасоль и зеленый горошек.
- варим овощи после закипания еще семь минут
- откидываем на дуршлаг
- в сотейнике смешиваем лук и морковь
- вливаем растительное масло
- обжариваем овощи
- добавляем чеснок
- перебираем, моем и сушим рис
- перекладываем крупу в овощную пассеровку
- перемешиваем
- поджариваем массу с крупой еще две минуты
- вливаем пол-литра горячей воды
- подсыпаем соль, перца по вкусу
- убавляем огонь
- прикрываем крышкой, чтобы вся влага испарялась
- добавляем к горячему блюду предварительно отварные овощи
- перемешиваем.
Фото: Getty Image
Приятного аппетита!
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