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Ризото с грибами, морепродуктами и овощами. Рецепты приготовления

25 сентября, 2023 понедельник
20:00

Ризотто – известное на весь мир итальянское блюдо. Ее готовят из круглого зернистого крахмалистого риса особых сортов, а также – добавляют бульон

Ризотто с грибами

рецепт Різотто з грибами

Ингредиенты для ризотто:

  • бульон куриный – полтора литра
  • грибы - горсть белых сушеных
  • грибы - две большие горсти свежих грибов любимых
  • один лук репчатый
  • два сельдерея черешковые
  • вино белое сухое – 75 мл
  • рис – 400 г
  • зелень (по вкусу)
  • масло оливковое
  • один лимон
  • сыр пармезан – 100 г
  • масло сливочное – 100 г

Пошаговый рецепт приготовления ризотто:

  • сельдерей и лук мелко нарезаем и обжариваем на растительном масле
  • сухие грибы заливаем горячим куриным бульоном
  • к обжаренному луку с сельдереем добавляем рис
  • делаем малый огонь
  • вливаем вино
  • помешиваем все время
  • когда вино выпарится, вливаем по частям горячий бульон
  • Набухшие сухие грибы нарезаем
  • добавляем в ризотто
  • вливаем насыщенный грибным вкусом бульон
  • разогреваем сковороду
  • добавляем немного масла
  • обжариваем на ней свежие грибы
  • в готовое ризото добавляем сливочное масло.
  • добавляем тертый пармезан, обжаренные грибы, любимые травы, растительное масло, сок лимона.
  • солим, перчим
  • накрываем крышкой
  • даем настояться
  • раскладываем по тарелкам
  • посыпаем пармезаном

Приятного аппетита!.

Ризотто с морепродуктами

Ингредиенты:

  • один лук
  • королевские креветки – 300 г
  • кальмары – 200 г
  • оливковое масло – 50 мл
  • рис – 200 г
  • белое вино сухое – 50 мл
  • бульон из креветок – один литр
  • петрушка – 20 г
  • сыр пармезан - 50 г

Пошаговый рецепт приготовления:

  • нарезаем лук мелкими кубиками
  • чистим тигровые креветки
  • делаем надрезы вдоль спины
  • моем и нарезаем кальмары
  • обжариваем на оливковом масле лук до легкого золотистого оттенка
  • добавляем к луку рис
  • все перемешиваем
  • обжариваем рис с луком в течение нескольких минут
  • увеличиваем огонь
  • добавляем вино, постоянно помешиваем ризотто, пока рис не впитает в себя всю жидкость
  • добавляем в рис небольшую порцию бульона из креветок.
  • перемешиваем
  • держим на огне пока рис не впитает в себя весь бульон
  • процедуру повторяем несколько раз
  • ризотто постоянно мешаем
  • моем петрушку
  • мелко ее нарезаем
  • морепродукты обжариваем на сливочном масле
  • солим, перчим
  • добавляем в ризотто поджаренные морепродукты.
  • добавляем петрушку
  • добавляем пармезан
  • накрываем сковороду крышкой
  • оставляем на несколько минут
  • подаем к столу.

Ризотто с овощами

Ингредиенты:

  • один стакан круглого риса
  • половина морковки
  • один репчатый лук
  • один зубок чеснока
  • горсть стручков зеленой фасоли
  • три ложки зеленого горошка
  • брокколи – 200 г
  • три ложки растительного масла
  • соль, молотый перец (по вкусу)

Пошаговый рецепт приготовления ризотто с овощами:

  • очищаем и моем овощи
  • нарезаем морковь и лук
  • выжимаем чеснок
  • стручки зеленой фасоли нарезаем на полоски наискосок
  • брокколи разделяем на более мелкие соцветия
  • в кастрюле заливаем горячей водой брокколи, фасоль и зеленый горошек.
  • варим овощи после закипания еще семь минут
  • откидываем на дуршлаг
  • в сотейнике смешиваем лук и морковь
  • вливаем растительное масло
  • обжариваем овощи
  • добавляем чеснок
  • перебираем, моем и сушим рис
  • перекладываем крупу в овощную пассеровку
  • перемешиваем
  • поджариваем массу с крупой еще две минуты
  • вливаем пол-литра горячей воды
  • подсыпаем соль, перца по вкусу
  • убавляем огонь
  • прикрываем крышкой, чтобы вся влага испарялась
  • добавляем к горячему блюду предварительно отварные овощи
  • перемешиваем.

Ризотто

Фото: Getty Image

Приятного аппетита!

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