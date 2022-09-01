Ривненскую область посетил миллиардер Баффет и поработал там комбайнером
Американский бизнесмен, миллиардер и филантроп Говард Грэм Баффет посетил Ривненскую область, встретился с местными фермерами и успел поработать комбайнером
Об этом сообщил народный депутат Дмитрий Соломчук и продемонстрировал соответствующие фотографии.
"Вместе с фермерами поработали на комбайнах, собрав пшеницу и завершив раннюю жатву обрядом обжинок. Связали последний сноп, который уже отправился в США. Спасибо Говарду за поддержку Украины, поддержку нашего агросектора, которая сейчас очень нужна. Украина обязательно победит, и мы вместе с фермерами, военными будем засевать украинские поля, собирать урожай, производить самые вкусные продукты для украинцев и нуждающихся в них. Весь мир в этом году наконец-то понял, насколько важны для них наши аграрии", - написал Дмитрий Соломчук.
По информации ТСН, американский миллиардер прибыл в Ривненскую область ранее, однако его поездку не афишировали из соображений безопасности.
Также Баффет передал украинским аграриям технику, которая будет базироваться в Ривненской области, а именно: 50 комбайнов, 49 тракторов и разнообразные с/х принадлежности.
Фонд Баффета выделил украинцам для осуществления будущей посевной 90 млн долларов.
"Америка остается с Украиной, США остаются с Украиной", – сказал Баффет.
Справочно. Говард – сын миллиардера Уоррена Баффета. Он возглавляет фонд "Howard G. Buffett Foundation" и является директором международного конгломерата Berkshire Hathaway. Работа "Howard G. Buffett Foundation" направлена на вопросы военных конфликтов, продовольственной безопасности и борьбы с торговлей людьми.
- Напомним, в июне сообщалось , что Говард Баффет пожертвовал для военных Украины 2,7 млн долларов и присоединился к списку знаменитостей-благотворителей, помогающих Украине
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.45
Покупка 39.45Продажа 40.24
-
EUR
Покупка 39.41Продажа 40.41
- Актуальное
- Важное