Ривненскую область посетил миллиардер Баффет и поработал там комбайнером

Об этом сообщил народный депутат Дмитрий Соломчук и продемонстрировал соответствующие фотографии.

"Вместе с фермерами поработали на комбайнах, собрав пшеницу и завершив раннюю жатву обрядом обжинок. Связали последний сноп, который уже отправился в США. Спасибо Говарду за поддержку Украины, поддержку нашего агросектора, которая сейчас очень нужна. Украина обязательно победит, и мы вместе с фермерами, военными будем засевать украинские поля, собирать урожай, производить самые вкусные продукты для украинцев и нуждающихся в них. Весь мир в этом году наконец-то понял, насколько важны для них наши аграрии", - написал Дмитрий Соломчук.

По информации ТСН, американский миллиардер прибыл в Ривненскую область ранее, однако его поездку не афишировали из соображений безопасности.

Также Баффет передал украинским аграриям технику, которая будет базироваться в Ривненской области, а именно: 50 комбайнов, 49 тракторов и разнообразные с/х принадлежности.

Фонд Баффета выделил украинцам для осуществления будущей посевной 90 млн долларов.

"Америка остается с Украиной, США остаются с Украиной", – сказал Баффет.

Справочно. Говард – сын миллиардера Уоррена Баффета. Он возглавляет фонд "Howard G. Buffett Foundation" и является директором международного конгломерата Berkshire Hathaway. Работа "Howard G. Buffett Foundation" направлена на вопросы военных конфликтов, продовольственной безопасности и борьбы с торговлей людьми.

Напомним, в июне сообщалось , что Говард Баффет пожертвовал для военных Украины 2,7 млн долларов и присоединился к списку знаменитостей-благотворителей, помогающих Украине

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