"Ривне - Березне": маршрутчик взял в залог телефон женщины и потребовал "свои" 40 грн
Настоящий триллер произошел по дороге на город Березне (Ривненская область) вчера, 30 июля
Из-за того, что супругов подвез их знакомый, маршрутчик устроил истерику и перегородил дорогу, передает Еспресо.TV .
Что произошло на самом деле , рассказала женщина. Ее версию событий приводит ривненское Радио Трек:
"Стояли с мужем на остановке Березневский перекресток (Моквинский перекресток), ехали на Березне. Ехал наш знакомый на Березне и остановился нас подвезти.
В этот момент маршрутка преградила нам дорогу, водитель выбежал и начал кричать что наш знакомый не имеет права нас подвезти с остановки, потому что он не дает ему заработать и забирает двух клиентов.
Он кричал. Затем украл телефон, вскочил в маршрутку и уехал. Мы его догнали сказали, чтобы он отдал телефон, а он сказал нам - "Давайте мои 40 грн. Те, что вы мне не дали заработать. Тогда я отдам телефон".
Мы ему дали те несчастные 40 грн и забрали свой телефон! Вот фото маршрутки и водитель который за 40 грн украл телефон и потребовал 40 грн, чтобы его отдать (см. вверху)".
Рассказ вызвал оживленное обсуждение в комментариях.
Поведение водителя шокировало многих. Часть советовала обратиться в полицию, другие же начали давать советы:
"Надо было забрать у него два сиденья на которых должны были сесть те пассажиры".
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