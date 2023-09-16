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OPINION

Ритуальное убийство условного Чубайса

Вадим Денисенко
16 сентября, 2023 суббота
16:04
Мнение Вадим Денисенко

Что нужно знать об изменении системы управления в России

Владимир Путин изменился. Эти изменения давались ему сложно, потому что он не любит изменений в принципе. А с возрастом он вообще хотел бы все законсервировать. И вот он, наконец, принял решение все изменить так, чтобы ему было комфортно. Ключевое слово "ему". Он больше не хочет делить комфорт ни с кем.

Отправной точкой стало 24.02.22, но точкой невозврата, судя по всему, стало 12.09.23. Вопрос советовался ли он относительно 12.09 с астрологами, остается открытым. Но если говорил, это хороший знак.

А теперь о самих переменах.

1. До сих пор Россия жила в системе очень условных систем противовесов, где была создана система несколько партийной псевдодемократии, а каждому кластеру общества отвечала своя партия, свои СМИ и квазиоппозиционеры.

2. Для Путина очень важна была народная легитимность, когда его реально поддерживало 60-65% населения. Он знал, что Ельцин в 1991 году выиграл, потому что его поддерживал народ, а Горбачев проиграл, потому что его предали элиты, которые видели, что народ за Ельциным.

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3. Вся эта система держалась на одной важной вещи – персональном обещании Путина. Он мог врать извне, но внутри он всегда держал слово. Убийство Пригожина веру в слово Путина надломило. Угрозы Чубайса, выпущенного из России и ни слова не произнесшего за год, становятся угрозой для всех элит.

Система власти в России построена так, что богатейшие люди давно ни на что не влияют. Они всего лишь официанты, обслуживающие более бедных, но более влиятельных чиновников (у нас, к сожалению, мало кто это понимает).

А чиновники, обладающие полнотой власти, привыкли к тому, что Путин еще до войны расслабился, а с июля-августа 2022 года во многом превратился в коллективного Путина, который должен обращать внимание на свое окружение, чтобы принимать главные решения. И вот, за последний месяц (точнее с марша Пригожина) многое изменилось.

Что изменилось?

1. Путин понял насколько его режим хрупок и насколько народная легитимность ничего не значит (народ приветствовал вагнеровцев, ФСБ и армия расступались перед корпусом в 7-8 тыс. зеков, ни один мэр, включая Собянина, не заявил о создании народного ополчения).

2. Путин сбежал из Москвы. И это знает его окружение.

3. Выборы в Хакасии показали, что при конкурентном голосовании власти проиграют. Роль участников СВО в выборах минимальна – народ не очень хочет выбирать героев, чтобы война не была вечной. И, главное, электронное голосование позволяет вбросить минимум 25%, чтобы никто не увидел.

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Другой Путин

Совершенно провальный Дальневосточный форум, на который не приехал никто, кроме корейского диктатора, открыл другого Путина. Путина, меняющего правила игры.

1. Угроза Чубайсу и руководителю Яндекса – это не просто фигура речи. Путину нужна сакральная жертва. Это не обязательно будут эти два персонажа. Это может быть кто-либо, но за пределами РФ и кто-то очень символический (кроме всего прочего — это история с тем, чтобы перебить убийство Пригожина).

2. У Путина сломался общественный договор: пряников нет и не будет (нет у РФ возможностей для этого). Путин может только предлагать террор. Вопрос готов к этому террору ФСБ и другие башни Кремля.

3. Проще говоря, Путину нужен новый Троцкий. И кто им будет – не знает никто. Но заявив, что скоро что-нибудь будет с Чубайсом, нельзя просто открыть уголовное производство. Нужно эффектное действие. Чтобы все боялись. Если этого действия не будет, все поймут: Акела промахнулся.

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Об авторе: Вадим Денисенко, политолог.

Редакция не всегда разделяет мнения, высказанные авторами блогов.

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Владимир Путин
Война с Россией
Евгений Пригожин
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