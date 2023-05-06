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Риторика Трампа, возможный дефолт: профессор Нью-Йоркского университета Айзенберг прокомментировал ситуацию в Соединенных Штатах Америки

6 мая, 2023 суббота
18:29
Мир

Профессор Нью-Йоркского университета Игорь Айзенберг прокомментировал ситуацию в Соединенных Штатах Америки, обратив внимание, в частности, на риторику экс-президента Трампа, который снова идет на выборы, и угрозу возможного дефолта страны

Об этом он заявил в эфире Еспресо.

Комментируя риторику Трампа относительно "окончания войны в Украине", Айзенберг отметил, что "он сказал несколько раз, что договорился бы с Путиным".

"О чем договорился - он тоже сказал, потому что говорил, что есть "русскоязычные территории в Украине", которые, возможно, нужно отдать России, чтобы войну закончить, чтобы было все хорошо, и чтобы был мир. Это он говорил несколько раз", - добавил профессор.

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В частности, эксперт также отметил, что вся риторика Трампа направлена не на конкретные действия, а на то, чтобы понравиться своим избирателям.

"Но что бы он действительно мог сделать, если он станет снова президентом? Он может прекратить помощь Украине и, что будет в таком случае - мы можем все себе представить. А то, что он говорит, что договорился бы о чем-то с Путиным... Я уверен, что он бы встречался с ним и разговаривал, и такие же вещи были бы, как совместные пресс-конференции в 2018 году, когда Трамп публично соглашался с Путиным, отрицая, что его американская разведка пришла к выводу, что Россия вмешивалась в выборы в 2016 году", – прокомментировал он.

Относительно угрозы дефолта США, Айзенберг отметил, что в законодательстве страны есть 14 поправок к конституции, где есть ряд пунктов, касающихся разных вещей, в частности того, что правительство США должно отвечать за долги страны.

"То есть оно (правительство, – ред.) должно своевременно платить все, что касается возврата долгов и обслуживания. Но с другой стороны – эта же конституция утверждает, что принятие бюджета, утверждение каких-либо расходов, наполнение бюджета деньгами – это исключительно дело конгресса, то есть исполнительная власть не может взять деньги "с неба", – добавил он.

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В частности, Айзенберг отметил, что если недостаточно тех денег, которые идут с налогов или таможенных пошлин, конгресс может заявить исполнительной власти о том, что страна должна взять в долг.

"Тогда конгресс принимает закон, который всегда состоит из одного предложения о том, что он (конгресс, – ред.) повышает предел долга для того, чтобы исполнительная власть, министерство финансов могло брать деньги в долг. После этого, министерство финансов выпускает суверенные облигации, которые продает и дело в том, что эти облигации были всегда лучшими ценными бумагами в мире, потому что всегда вовремя выплачивают хорошие проценты по этим облигациям, то есть они очень доходны. Дело в том, что как правило конгресс принимает такой закон о повышении предела долга, это происходит буквально при каждой администрации", - сказал он и заметил, что во времена администрации экс-президента Трампа долг вырос почти на 40%, а конгресс трижды повышал этот предел долга.

Сейчас очередная такая ситуация, когда есть действующий бюджет, но он дефицитен, это значит, что министерство финансов должно взять деньги взаймы. И республиканцы используют это как существенный рычаг влияния на администрацию Джо Байдена", – добавил Айзенберг.

  • 25 апреля экс-глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что в случае переизбрания Джо Байдена на пост президента США возрастет угроза Третьей мировой войны.
Владимир Путин
выборы президента
Джо Байден
Война с Россией
Дональд Трамп
выборы в США
США
Военные новости
помощь Украине
Экономика
Мир про Украину
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