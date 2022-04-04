Риторика Кремля изменилась, теперь победа – это захват Донецкой и Луганской областей, запуск воды в Крым, отрезание Украины от морских портов, - Магда
Директор Института мировой политики, политолог Евгений Магда считает, что риторика Кремля изменилась и теперь российская пропаганда будет стремиться скомпонировать триаду российской победы из захвата Донецкой и Луганской областей, запуска воды в Крым, отрезания Украины от морских портов
Политолог рассказал об этом в эфире Еспресо.TV.
"Стоит отметить то, как меняется риторика руководителей России. Например, Путин в разговоре с президентом Казахстана Токаевым сказал "специальная операция защиты Донбасса". Это на сайте Кремля, на сайтах российских информационных агентств. И это совершенно не случайно. Другие их пропагандисты карту действий на территории Украины с сайта ФАН - Федерального новостного агентства - переименовали из "успехов" так называемой специальной военной операции на "ход". Сложно говорить об определенных успехах в контексте замученных сотен мирных граждан и в контексте огромных потерь, к которым Российская Федерация не готова ", – отметил Магда.
Эксперт добавил, что россияне не скрывают стремления нанести Украине поражение на Донбассе. Их цель, по меньшей мере, – захватить украинскую территорию в административных границах Донецкой и Луганской областей.
"Я вижу, что российская пропаганда будет стремиться скомпонировать своеобразную триаду российской победы: захват соответствующей территории Донецкой и Луганской областей; запуск воды в Крым; отрезание Украины от морских портов. Думаю, последний пункт для России является важнейшим, поскольку отсутствие выхода в морские порты создаст существенные проблемы для украинской экономики", – отметил Евгений Магда.
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