Риторика Израиля по Украине изменилась после визита Байдена, - эксперт-международник Семиволос
Директор Центра ближневосточных исследований Игорь Семиволос убежден, что визит Джо Байдена заставил Израиль изменить позицию о предоставлении Украине военной помощи
Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Эспрессо"
"Я предполагаю, что ключевой причиной изменения риторики Израиля по Украине является визит президента США Джо Байдена и серьезное усложнение отношений между Ираном и Иерусалимом. Курс правительства Бенджамина Нетаньяху сменился более конфронтационным. Однако сейчас еще трудно сказать, насколько Нетаньяху готов далеко зайти в вопросе помощи Украине , а также наносить удары по ядерной программе Ирана", - пояснил Семиволос.
Эксперт подчеркнул, что США продолжают оказывать давление на Израиль в вопросе военной помощи Украины
"Сейчас мы наблюдаем определенные признаки смены риторики правительства Израиля. Также важным моментом в контексте этой ситуации является визит Энтони Блинкена. Во время визита Блинкена в Иерусалим также звучала просьба предоставить Украине военную помощь. Логика здесь очень проста. Если США помогают Израилю, то Иерусалим должен помочь Украине", - добавил он.
- 1 февраля Бенджамин Нетаньяху заявил , что изучает возможность предоставления Украине системы ПВО "Железный купол".
- Накануне стало известно, что Нетаньяху приказал пересмотреть политику по поставкам оружия Украине. Он заверил США, что не будет занимать пророссийскую позицию.
- 4 февраля стало известно, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время встречи с президентом Франции заявил, что готов отправить в Украину "военные вещи", но не готов зайти слишком далеко, чтобы не спровоцировать Россию.
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