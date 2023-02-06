Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Эспрессо"



"Я предполагаю, что ключевой причиной изменения риторики Израиля по Украине является визит президента США Джо Байдена и серьезное усложнение отношений между Ираном и Иерусалимом. Курс правительства Бенджамина Нетаньяху сменился более конфронтационным. Однако сейчас еще трудно сказать, насколько Нетаньяху готов далеко зайти в вопросе помощи Украине , а также наносить удары по ядерной программе Ирана", - пояснил Семиволос.

Эксперт подчеркнул, что США продолжают оказывать давление на Израиль в вопросе военной помощи Украины

"Сейчас мы наблюдаем определенные признаки смены риторики правительства Израиля. Также важным моментом в контексте этой ситуации является визит Энтони Блинкена. Во время визита Блинкена в Иерусалим также звучала просьба предоставить Украине военную помощь. Логика здесь очень проста. Если США помогают Израилю, то Иерусалим должен помочь Украине", - добавил он.