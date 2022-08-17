Политик поделился деталями в эфире телеканала "Еспресо".

"Для россиян основное - это безопасность, чтобы они безопасно грабили, мародерили, рейдировали. Сейчас риторика изменилась: оккупанты в Крыму в панике - это чувствуется. Нет наглого самоудовлетворения. Мы видим, что россияне боятся. И несмотря на то, что террор Крым усиливается, крымчане празднуют", - отметил Чийгоз.

Нардеп добавил, что российские оккупанты в Крыму ведут себя испуганно.

"В Севастополе уже появились листовки, что нужно искать диверсантов. Оккупанты скупают консервы, идут на море в кроссовках, чтобы соленой водой смыть следы пороха. Это вообще нелепость какая-то", - заметил Ахтем Чийгоз.

Утром 16 августа в Джанкойском районе оккупированного Россией Крыма были слышны взрывы и виден черный дым. В минобороны РФ подтвердили взрывы на складе с боеприпасами.

По информации The New York Times, взрыв на складах боеприпасов россиян в Джанкое организовали действующие в тылу врага украинские спецназовцы .

17 августа разведка Британии спрогнозировала, какими для России будут последствия взрывов в оккупированном Крыму.

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