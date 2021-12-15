Риторика европейских стран в отношении РФ стала жестче, чем в 2014 году, - Фесенко

Такое мнение он высказал в эфире программы "Большой эфир Василия Зимы" на Еспресо.TV.



Я считаю, что значительная европейская часть политиков понимала еще до последнего разговора Байдена и Путина, что полномасштабное вторжение РФ на территорию Украины станет катастрофой для всей Европы. Рациональные европейские политики, которые понимают суть событий и не надевают "розовые очки", прекрасно знают проблему. Но, к сожалению, есть большое количество политиков, которые считают, что в первую очередь нужно ставить бизнес-экономические вопросы в отношениях с Россией и договариваться с Путиным и не дразнить его. Сторонников такого подхода хватает в Европе и США", - пояснил Фесенко.



По мнению Фесенко, сейчас ситуация выглядит иначе, поскольку все лидеры стран Европы выражают сильную обеспокоенность и предупреждают Путина о серьезных последствиях в случае военной агрессии против Украины. Он считает, что такая волна критики и предупреждений в адрес Путина намного мощнее, чем в 2014 году.



В 2014 году весь Запад реагировал на аннексию Крыма и начало войны на Донбассе довольно вяло. Сейчас все европейские лидеры и их администрации более резкие в своих заявлениях относительно Путина. Они дают ясно понять, что Украина не останется сама в случае полномасштабного вторжения РФ. Поэтому, возможно, не такой заметный, но прогресс все же есть”, - добавил Фесенко.





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