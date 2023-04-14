Об этом информирует Sky News .

Сегодня Европа начала свою первую специальную миссию к крупнейшей планете Солнечной системы – Юпитеру. В космос отправилась ракета-исследователь Juice, чтобы начать свою восьмилетнюю миссию.

К Юпитеру отправилась и работа украинской девочки Ярины Закалюжной, украшающая ракету.

Рисунок с изображением ледяных спутников Юпитера и Земли, а также самой ракеты стал победителем конкурса Juice up your rocket! в 2021 году.

Инженер Мануэла Барони высоко оценила "милые, жизнерадостные и настоящие" иллюстрации на носу ракеты.

Справка. Миссия Jupiter Icy Moons Explorer, или если коротко – Juice, будет искать жизнь на ледяных спутниках Юпитера – Европе, Ганимеде и Калисто. Запуск должен был состояться 13 апреля, но из-за плохой погоды и риска молнии его отложили на пятницу, 14 апреля.