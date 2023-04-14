Рисунок украинки украсил ракету Juice, которая отправилась к Юпитеру
В пятницу, 14 апреля, Европейское космическое агентство отправило ракету Juice с рисунком юной Ярины Закалюжной к Юпитеру
Об этом информирует Sky News .
Сегодня Европа начала свою первую специальную миссию к крупнейшей планете Солнечной системы – Юпитеру. В космос отправилась ракета-исследователь Juice, чтобы начать свою восьмилетнюю миссию.
К Юпитеру отправилась и работа украинской девочки Ярины Закалюжной, украшающая ракету.
Рисунок с изображением ледяных спутников Юпитера и Земли, а также самой ракеты стал победителем конкурса Juice up your rocket! в 2021 году.
Инженер Мануэла Барони высоко оценила "милые, жизнерадостные и настоящие" иллюстрации на носу ракеты.
Справка. Миссия Jupiter Icy Moons Explorer, или если коротко – Juice, будет искать жизнь на ледяных спутниках Юпитера – Европе, Ганимеде и Калисто. Запуск должен был состояться 13 апреля, но из-за плохой погоды и риска молнии его отложили на пятницу, 14 апреля.
- 2 марта компания SpaceX Илона Маска запустила экипаж из четырех астронавтов на Международную космическую станцию.
- В ночь на 15 марта грузовой корабль Cargo Dragon отправился на Международную космическую станцию.
- А в ночь на 30 марта американская компания SpaceX запустила на орбиту партию с 56 интернет-спутниками для системы Starlink.
- Основатель компании SpaceX Илон Маск анонсировал, что готовится первый запуск сверхтяжелой ракеты Starship, разрабатываемой для пилотируемых миссий на Луну и Марс.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
37.42
Покупка 37.42Продажа 38.18
-
EUR
Покупка 40.77Продажа 41.53
- Актуальное
- Важное