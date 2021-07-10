Рисунок Леонардо да Винчи ушел с молотка за рекордную сумму
Рисунок Леонардо да Винчи продали на аукционе Christie's за $ 12,2 млн
Об этом сообщает Christie's в twitter.
Рисунок "Голова медведя", созданный рукой Леонардо да Винчи, был продан за 8,8 млн фунтов ($ 12,2 млн). Эта сумма оказалась рекордной для рисунков художника.
"Рисунок является изысканной демонстрацией непревзойденного мастерства Леонардо да Винчи как художника", - написали в Christie's.
- Напомним, в феврале 2020 года репродукцию картины Леонардо да Винчи "Мона Лиза" с 330 кубиков Рубика продали на аукционе в Париже за 480 тыс евро .
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
27.17
Покупка 27.17Продажа 27.41
-
EUR
Покупка 32.08Продажа 32.5
- Актуальное
- Важное