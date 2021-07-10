Рисунок Леонардо да Винчи ушел с молотка за рекордную сумму

Об этом сообщает Christie's в twitter.

Рисунок "Голова медведя", созданный рукой Леонардо да Винчи, был продан за 8,8 млн фунтов ($ 12,2 млн). Эта сумма оказалась рекордной для рисунков художника.

"Рисунок является изысканной демонстрацией непревзойденного мастерства Леонардо да Винчи как художника", - написали в Christie's.