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Главная война с Россией Рисунки, литература, видео: образовательный центр Рады запустил творческий онлайн-флешмоб для детей, цель – призвать мир закрыть небо над Украиной

Рисунки, литература, видео: образовательный центр Рады запустил творческий онлайн-флешмоб для детей, цель – призвать мир закрыть небо над Украиной

18 мартa, 2022 пятница
12:08

Образовательный центр парламента запустил Всеукраинский онлайн-флешмоб "Дети Украины за мир"

Об этом сообщила пресс-служба образовательного центра Верховной Рады.

"Закройте небо над Украиной - сохраните жизнь!" - главный месседж, который сегодня Украина транслирует на весь мир! Закрытое небо - гарантия нашей безопасности. А самое главное - безопасность детей Украины", - говорится в сообщении.

В рамках флешмоба детям до 18 лет предлагают посредством творчества призвать мир закрыть небо над Украиной.

Правила участия во флешмобе:

  • Чтобы стать участником, нужно на своей странице в социальной сети Facebook или Instagram опубликовать творческую работу по теме “Дети Украины за мир”. Это может быть рисунок, стихотворение, прозаическое произведение, видеообращение или любой другой формат, раскрывающий тему и демонстрирующий стремление ребенка;
  • Публикация должна быть открыта для просмотра;
  • Работа должна быть выполнена лично автором, при необходимости скачать ее могут учителя/родители/опекуны со своей страницы;
  • Объем текста – до 1500 символов, объем видео – до 1 минуты, язык публикации – украинский/английский;
  • Обязательным условием участия во флешмобе является заполнение гугл-формы: https://bit.ly/366MVkC ;
  • В публикации необходимо указать фамилию, имя, возраст участника, населенный пункт и название учебного заведения, а также указать страницы Образовательный Центр Верховной Рады Украины , UNICEF , United Nations , NATO , Европейский парламент , OSCE – The Organization for Security and Co-operation in Europe , Parliamentary Assembly of the Council of Europe ;
  • К публикации необходимо добавить "We call on NATO close the sky over Ukraine" и хештеги: #closetheskyoverukraine #детиукраиннизмир .
Работы участников будут опубликованы на официальных каналах коммуникации Верховной Рады и Образовательного центра.

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Культура
Верховная Рада
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