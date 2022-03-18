Рисунки, литература, видео: образовательный центр Рады запустил творческий онлайн-флешмоб для детей, цель – призвать мир закрыть небо над Украиной

Об этом сообщила пресс-служба образовательного центра Верховной Рады.



"Закройте небо над Украиной - сохраните жизнь!" - главный месседж, который сегодня Украина транслирует на весь мир! Закрытое небо - гарантия нашей безопасности. А самое главное - безопасность детей Украины", - говорится в сообщении.



В рамках флешмоба детям до 18 лет предлагают посредством творчества призвать мир закрыть небо над Украиной.



Правила участия во флешмобе:

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Работы участников будут опубликованы на официальных каналах коммуникации Верховной Рады и Образовательного центра.