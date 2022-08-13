Рисовала Z на лбу. Прокуроры объявили подозрение поклоннице оккупантов из Николаевской области
Подозреваемая распространяла в социальной сети видеоролики и фотоматериалы с оправданием действий российских оккупантов
Об этом сообщает Николаевская областная прокуратура.
"При процессуальном руководстве Баштанской окружной прокуратуры 20-летней жительнице одного из сел Березнеговатской территориальной громады сообщено о подозрении по факту оправдания, признания правомерным, отрицания вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников (ч. 2 ст. 436-2 УК), – говорится в сообщении.
По данным следствия, подозреваемая распространяла в социальной сети собственноручно изготовленные видеоролики и фотоматериалы по оправданию действий российских оккупантов и глорификацию лиц, совершающих вооруженную агрессию РФ на территории Украины.
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В случае доказательства вины ей грозит наказание в виде ограничения свободы сроком до пяти лет или лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой.
- В июне в Минюсте пообещали быстрый механизм конфискации имущества коллаборантов.
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