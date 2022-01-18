Риски военной агрессии со стороны РФ и политической дестабилизации из-за возможного ареста Порошенко подталкивают девальвацию гривны, – экономист
Главные факторы девальвации гривны заключаются не в экономической плоскости, это, прежде всего, риски военной агрессии со стороны России и политической дестабилизации, связанные с возможным арестом экс-президента Петра Порошенко
Об этом глава экспертно-аналитического совета Украинского аналитического центра Борис Кушнирук рассказал в эфире программы "О деньгах с Александром Морщавкой" на Еспресо.TV.
"В первую очередь, на девальвацию влияет фактор негативных ожиданий, связанных как с вполне возможной военной агрессией со стороны РФ, так и с возможной политической дестабилизацией в результате действий властей против одного из лидеров оппозиции Петра Порошенко", – сказал он.
Он спрогнозировал, что решение об аресте Порошенко вызовет политическую дестабилизацию, которая потенциально может перерасти в делегитимизацию властей, что спровоцирует вывод средств населения из гривны в иностранную валюту.
"Главный фактор девальвации не является экономическим. В прошлом году ситуация с платежным балансом была вполне неплохая. Мы закончили год с "плюсом", то есть объем средств в валюте, зашедших в страну, перевесил объем покинувших ее средств", – указал экономист.
- Напомним, по данным Нацбанка Украины, курс гривны на межбанке во вторник ослаб до 28,4 грн/$1 с 28,11 грн/$1 в понедельник.
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