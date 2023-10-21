Риски проведения россиянами масштабной мобилизации на ВОТ Херсонщины очень высоки, - зампредседателя облсовета

Об этом сообщил первый заместитель председателя Херсонского областного совета Юрий Соболевский, пишет Укринформ.

"Риски того, что будет масштабная мобилизация - они сейчас достаточно высоки", - сказал он.

По словам Соболевского, уже сейчас есть случаи, когда на оккупированной территории местные жители приходят в фейковый российский военкомат для того, чтобы стать на учет (в частности, это требуют во время трудоустройства), и получают повестку о медицинском осмотре с последующей мобилизацией.