Риски проведения россиянами масштабной мобилизации на ВОТ Херсонщины очень высоки, - зампредседателя облсовета
Риски того, что на временно оккупированной территории Херсонской области россияне проведут масштабную мобилизацию, сейчас достаточно высоки
Об этом сообщил первый заместитель председателя Херсонского областного совета Юрий Соболевский, пишет Укринформ.
"Риски того, что будет масштабная мобилизация - они сейчас достаточно высоки", - сказал он.
По словам Соболевского, уже сейчас есть случаи, когда на оккупированной территории местные жители приходят в фейковый российский военкомат для того, чтобы стать на учет (в частности, это требуют во время трудоустройства), и получают повестку о медицинском осмотре с последующей мобилизацией.
- 18 октября стало известно, что на временно оккупированных южанах Украины враг осуществляет принудительную незаконную "мобилизацию" местных жителей в ряды своей армии.
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