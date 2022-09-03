Об этом в эфире Эспрессо сказал экс-глава Государственной инспекции ядерного регулирования Григорий Плачков.

"Самое главное, что должна сделать миссия МАГАТЭ на ЗАЭС - это проверить нераспространение ядерного материала. Его там очень много и в разном виде - это и свежее ядерное топливо, и отработанное ядерное топливо. Во-вторых, миссия должна убедиться в ресурсности Запорожской АЭС - хватит ли ресурса для безопасной эксплуатации", - заявил он.

Плачков подчеркнул, что физическая защита станции нарушена.

"Есть техника, есть военные, есть боекомплект. Риски по непроектным ситуациям на станции растут с каждой отключенной линией и каждой нестандартной ситуацией, которая происходит на ЗАЭС", - подытожил эксочильник ГИЯР.