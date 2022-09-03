Риски по непроектным ситуациям на ЗАЭС растут с каждой нестандартной ситуацией, - экс-глава Государственной инспекции ядерного регулирования Плачков
Самое главное, что должна сделать миссия МАГАТЭ на ЗАЭС – это проверить нераспространение ядерного материала
Об этом в эфире Эспрессо сказал экс-глава Государственной инспекции ядерного регулирования Григорий Плачков.
"Самое главное, что должна сделать миссия МАГАТЭ на ЗАЭС - это проверить нераспространение ядерного материала. Его там очень много и в разном виде - это и свежее ядерное топливо, и отработанное ядерное топливо. Во-вторых, миссия должна убедиться в ресурсности Запорожской АЭС - хватит ли ресурса для безопасной эксплуатации", - заявил он.
Плачков подчеркнул, что физическая защита станции нарушена.
"Есть техника, есть военные, есть боекомплект. Риски по непроектным ситуациям на станции растут с каждой отключенной линией и каждой нестандартной ситуацией, которая происходит на ЗАЭС", - подытожил эксочильник ГИЯР.
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