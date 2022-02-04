Риски остаются, но этот раунд Москва проиграла, - Кулеба о возможном вторжении РФ
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба отметил, что Киев мобилизовал самый высокий уровень международной поддержки с 2014 года для сдерживания России, а Москва "осталась со своими угрозами и войсками наедине"
Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на брифинг министра иностранных дел Украины.
"Стратегия устрашения не работает. Этот раунд Россия проиграла. Риски остаются, и мы продолжаем готовиться к любому сценарию, но этот раунд Москва проиграла. Мы будем продолжать усиливаться и развивать взаимовыгодное сотрудничество с ключевыми игроками региона", - заявил Кулеба.
Кулеба подчеркнул, что последняя неделя была одной из наиболее насыщенной для украинской дипломатии за всю историю: визит в Украину президента Турции Эрдогана, премьера Великобритании Джонсона и глав правительства Нидерландов и Польши Рютте и Моравецкого. Также министр провел телефонные разговоры с главами МИД Греции, Швеции, Нидерландов, Испании, Франции, Великобритании и Гватемалы.
"Украина является активным участником международной политики и это один из ключевых моментов внешнеполитической деятельности Украины и один из способов сдерживания российской агрессии. Топ-визиты серьезно уменьшают вызовы безопасности и спутывают карты Кремля", - подчеркнул глава МИД.
По словам министра, Киеву удалось мобилизовать самую большую поддержку против агрессии РФ с 2014 года.
"Возможно, руководство России рассчитывало, что Украину оставят наедине, а все наоборот - в одиночестве осталась РФ со своими войсками и угрозами", - сказал Кулеба.
- Напомним, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что иностранные партнеры не давят на Украину для выполнения Минских соглашений по Донбассу на условиях России.
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