Риски остаются, но этот раунд Москва проиграла, - Кулеба о возможном вторжении РФ

Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на брифинг министра иностранных дел Украины.



"Стратегия устрашения не работает. Этот раунд Россия проиграла. Риски остаются, и мы продолжаем готовиться к любому сценарию, но этот раунд Москва проиграла. Мы будем продолжать усиливаться и развивать взаимовыгодное сотрудничество с ключевыми игроками региона", - заявил Кулеба.



Кулеба подчеркнул, что последняя неделя была одной из наиболее насыщенной для украинской дипломатии за всю историю: визит в Украину президента Турции Эрдогана, премьера Великобритании Джонсона и глав правительства Нидерландов и Польши Рютте и Моравецкого. Также министр провел телефонные разговоры с главами МИД Греции, Швеции, Нидерландов, Испании, Франции, Великобритании и Гватемалы.



"Украина является активным участником международной политики и это один из ключевых моментов внешнеполитической деятельности Украины и один из способов сдерживания российской агрессии. Топ-визиты серьезно уменьшают вызовы безопасности и спутывают карты Кремля", - подчеркнул глава МИД.



По словам министра, Киеву удалось мобилизовать самую большую поддержку против агрессии РФ с 2014 года.



"Возможно, руководство России рассчитывало, что Украину оставят наедине, а все наоборот - в одиночестве осталась РФ со своими войсками и угрозами", - сказал Кулеба.

Напомним, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что иностранные партнеры не давят на Украину для выполнения Минских соглашений по Донбассу на условиях России.