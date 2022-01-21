Риск вторжения России в Украину: Испания отправила военные корабли НАТО в Черное море

Об этом заявила министр обороны Испании Маргарита Роблес, сообщает Reuters.



"Россия не может указывать какой-либо стране, что делать, поэтому НАТО будет защищать суверенитет любой страны, которая может или хочет вступить в НАТО", – сказала Министр обороны.



Она отметила, что военный тральщик уже в пути, а фрегат должен уплыть в ближайшие три-четыре дня.



Кроме того, Роблес добавила, что власти Испании рассматривают возможность отправления истребителей в Болгарию.

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