Риск вторжения России в Украину: Испания отправила военные корабли НАТО в Черное море
Испания направила в Черное и Средиземное моря военные корабли для поддержки сил НАТО на фоне наращивания РФ военных сил у границы Украины
Об этом заявила министр обороны Испании Маргарита Роблес, сообщает Reuters.
"Россия не может указывать какой-либо стране, что делать, поэтому НАТО будет защищать суверенитет любой страны, которая может или хочет вступить в НАТО", – сказала Министр обороны.
Она отметила, что военный тральщик уже в пути, а фрегат должен уплыть в ближайшие три-четыре дня.
Кроме того, Роблес добавила, что власти Испании рассматривают возможность отправления истребителей в Болгарию.
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