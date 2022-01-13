Риск войны в Европе сейчас самый высокий за последние 30 лет, - глава МИД Польши

Об этом Збигнев Рау заявил в четверг, 13 января, на открытии заседания Постоянного совета ОБСЕ в Вене.



"Очевидно, что риск возникновения войны в регионе ОБСЕ сейчас выше, чем когда-либо за последние 30 лет", - сказал он.



По его словам, государства-участники ОБСЕ сегодня сталкиваются с разнообразными угрозами миру и безопасности.



"Затяжные конфликты, военная конфронтация, радикализация, терроризм вместе с эрозией режима контроля над вооружениями, последствия пандемии COVID-19, значительные нарушения основных прав и свобод ведут к росту неопределенности, непредсказуемости, фрагментации и росту страхов в наших обществах", - заявил действующий председатель ОБСЕ.



Збигнев Рау отметил, что все это составляет вызовы для ОБСЕ, пытающейся изгнать войну из Европы. Инструментами для этих попыток ОБСЕ являются фундаментальные уставы устава ООН, Хельсинкский заключительный акт, Парижская хартия для Новой Европы.



Напомним, с 1 января 2022 года Польша приняла председательство в ОБСЕ от Швеции.

Генсек НАТО после переговоров с РФ по Украине заявил , что есть риск нового конфликта в Европе, и отметил важность диалога с Россией.

У Путина назвали неудачными переговоры с США и НАТО 10 и 12 января о "гарантиях безопасности" и напряжении вокруг Украины, а в Минобороны России заявили , что уровень отношений НАТО и России является критически низким, а Альянс якобы игнорирует предложения по деэскалации положения.

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