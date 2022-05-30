Риск распространения оспы обезьян в мире "умеренный", - ВОЗ
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) оценивает риск распространения оспы обезьян на глобальном уровне как "умеренный", однако не исключает, что ситуация может ухудшиться
Об этом передает Reuters.
Так, по состоянию на 26 мая ВОЗ располагала данными о 257 лабораторно подтвержденных и 120 предполагаемых случаях оспы обезьян. О летальных случаях в организацию не сообщалось.
"Пока общий риск для общественного здоровья на глобальном уровне оценивается как "умеренный", учитывая, что это первый случай одновременного сообщения о случаях и кластерах случаев оспы обезьян в широко разрозненных географических районах ВОЗ и без известных эпидемиологических связей с неэндемическими странами Западной или Центральной Африки", - говорится в сообщении.
Случаи заражения в основном регистрируются среди мужчин, практикующих однополый секс.
В ВОЗ заметили, что внезапное появление и широкий географический охват многих спорадических случаев указывают на то, что широко распространенная передача от человека к человеку уже происходит и вирус мог циркулировать незамеченным в течение нескольких недель или дольше.
- По состоянию на 20 мая обезьянья оспа подтвердилась по меньшей мере в семи странах, а уже 22 мая это количество увеличилось до 14 стран.
- Бельгия первой в Европе внедрила обязательный карантин для больных обезьяньей оспой.
- Впоследствии обезьянья оспа добралась до Латинской Америки: пациент привез болезнь из Европы.
- В ВОЗ считают, что борьба со вспышкой обезьяньей оспы не нуждается в массовой вакцинации.
- Министерство здравоохранения считает низкими шансы на распространение обезьяньей оспы на территории Украины, поскольку через нее не пролегает транзит в страны Африки.
- Однако Moderna тестирует потенциальные вакцины против оспы обезьян на этапе доклинических испытаний. А Евросоюз работает над механизмом закупки вакцин и лекарств против обезьяньей оспы.
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