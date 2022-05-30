Риск распространения оспы обезьян в мире "умеренный", - ВОЗ

Об этом передает Reuters.

Так, по состоянию на 26 мая ВОЗ располагала данными о 257 лабораторно подтвержденных и 120 предполагаемых случаях оспы обезьян. О летальных случаях в организацию не сообщалось.

"Пока общий риск для общественного здоровья на глобальном уровне оценивается как "умеренный", учитывая, что это первый случай одновременного сообщения о случаях и кластерах случаев оспы обезьян в широко разрозненных географических районах ВОЗ и без известных эпидемиологических связей с неэндемическими странами Западной или Центральной Африки", - говорится в сообщении.

Случаи заражения в основном регистрируются среди мужчин, практикующих однополый секс.

В ВОЗ заметили, что внезапное появление и широкий географический охват многих спорадических случаев указывают на то, что широко распространенная передача от человека к человеку уже происходит и вирус мог циркулировать незамеченным в течение нескольких недель или дольше.

По состоянию на 20 мая обезьянья оспа подтвердилась по меньшей мере в семи странах, а уже 22 мая это количество увеличилось до 14 стран.

Бельгия первой в Европе внедрила обязательный карантин для больных обезьяньей оспой.

Впоследствии обезьянья оспа добралась до Латинской Америки: пациент привез болезнь из Европы.

В ВОЗ считают, что борьба со вспышкой обезьяньей оспы не нуждается в массовой вакцинации.

Министерство здравоохранения считает низкими шансы на распространение обезьяньей оспы на территории Украины, поскольку через нее не пролегает транзит в страны Африки.

Однако Moderna тестирует потенциальные вакцины против оспы обезьян на этапе доклинических испытаний. А Евросоюз работает над механизмом закупки вакцин и лекарств против обезьяньей оспы.

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