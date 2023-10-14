Риск потерять свои корабли, вероятно, заставит Россию не блокировать украинский экспорт Черным морем, - британская разведка

Об этом сообщает министерство обороны Великобритании.

Отмечается, что после серии ударов в августе и сентябре российский Черноморский флот, скорее всего, удвоил свою оборону. Россия перевела свои корабли и подлодки из Севастополя в Новороссийск.

Несмотря на атаки украинских беспилотников на корабле РФ, Черноморский флот продолжает тренироваться, защищаться и запускать ракеты по Украине. Отмечается, что РФ, возможно, может это делать и с восточной части Черного моря.

В разведке считают, что риск дальнейших военных потерь и политических последствий откровенной атаки россиян на торговое судоходство, вероятно, перевесит любой выигрыш попытки заставить блокировать торговлю в Украине.

Что известно о работе "зернового коридора"

17 июля Россия объявила о прекращении действия зернового соглашения. В ответ на это Владимир Зеленский заявил , что необходимо продолжать использовать зерновой коридор даже несмотря на выход РФ из соглашения.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов 4 августа заявил , что Украина будет отправлять корабли с собственным зерном туда, куда считает необходимым, и ни у кого не будет спрашивать разрешения на это.

10 августа Военно-морские силы Вооруженных Сил сообщили о временном гуманитарном коридоре для торговых судов, идущих в и из портов Украины. Впоследствии в Украине открыли регистрацию торговых судов и их владельцев, готовых проходить временными маршрутами в украинские порты в Черном море.

28 сентября стало известно, что Украина планирует открыть новый ж/д коридор для экспорта зерна.

Российские военные совершили 17 массированных атак по припортовой инфраструктуре Украины с момента выхода РФ из зерновой сделки и уничтожили около 300 тысяч тонн зерна.