Риск химатаки увеличился: российская армия может применить зарин в городах Украины, в которых не получается прорвать оборону, - Центр противодействия дезинформации
Российская армия рассматривает возможность применения зарина в городах Украины, в которых не получается прорвать оборону
Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации при СНБО.
По предварительной информации специалистов по InformNapalm, российскими войсками рассматривается возможность использования зарина – боевого яда нервно-паралитического действия.
Яд оккупанты планируют применить в городах, где им не удается прорвать оборону.
Как подтверждение этому, разведка InformNapalm сообщает, что 17 марта российские офицеры, воюющие в Украине, получили инъекцию Pralidoxime, являющуюся антидотом ядовитых фосфороорганических соединений.
Кроме того, 20 марта командный состав Вооруженных сил РФ получил ампулы с атропином, также антидотом при химотравлениях.
Напомним, что отравление зарином происходит при вдыхании пара, вследствие всасывания парообразного или жидкого вещества через невредимую или поврежденную кожу, в том числе из-за ранений, и слизистых глаз. Также при употреблении отравленной воды или пищи и прикосновения к зараженным поверхностям.
Отравление зарином приводит к судорогам, параличам и остановке дыхания.
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