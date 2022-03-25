Риск химатаки увеличился: российская армия может применить зарин в городах Украины, в которых не получается прорвать оборону, - Центр противодействия дезинформации

Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации при СНБО.



По предварительной информации специалистов по InformNapalm, российскими войсками рассматривается возможность использования зарина – боевого яда нервно-паралитического действия.

Яд оккупанты планируют применить в городах, где им не удается прорвать оборону.



Как подтверждение этому, разведка InformNapalm сообщает, что 17 марта российские офицеры, воюющие в Украине, получили инъекцию Pralidoxime, являющуюся антидотом ядовитых фосфороорганических соединений.

Кроме того, 20 марта командный состав Вооруженных сил РФ получил ампулы с атропином, также антидотом при химотравлениях.



Напомним, что отравление зарином происходит при вдыхании пара, вследствие всасывания парообразного или жидкого вещества через невредимую или поврежденную кожу, в том числе из-за ранений, и слизистых глаз. Также при употреблении отравленной воды или пищи и прикосновения к зараженным поверхностям.

Отравление зарином приводит к судорогам, параличам и остановке дыхания.