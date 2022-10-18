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Риск использования ядерного оружия РФ против Украины низок, однако НАТО готово к разным сценариям, - Столтенберг

18 октября, 2022 вторник
21:11
Мир Енс Столтенберг

В нынешней ситуации НАТО считает вероятность применения Россией ядерного оружия против Украины низкой, но проводит внимательный мониторинг состояния и готовности российских ядерных сил

Об этом сегодня, 18 октября, во время виртуального выступления на Берлинском форуме по внешней политике заявил Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, сообщает корреспондент Укринформа.

"Мы проводим внимательный мониторинг того, что они делают. Мы бдительны, особенно сейчас, когда они сейчас намерены провести ядерные учения. Риск использования ядерного оружия против Украины низок. Но, безусловно, потенциальный удар и последствия такого шага могут быть столь велики, что мы должны воспринимать это очень серьезно. Мы четко доводим до Москвы, что будут тяжелые последствия для самой России, если они используют ядерное оружие в Украине, сейчас мы не видим никаких изменений в их ядерном позиционировании или готовности. Но, безусловно, мы продолжаем постоянный мониторинг", - сказал Столтенберг.

Он также отметил, что Североатлантический союз должен быть готов к любому сценарию. Сейчас Кремль своей ядерной риторикой пытается запугать союзников и заставить их отказаться от поддержки Украины, чтобы Путин мог одержать победу над Украиной.

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"Мы не можем позволить себя запугать или поддаться на шантаж и ядерную риторику. Если президент Путин выиграет в Украине, это пошлет очень опасное послание всем авторитарным лидерам: мол, если они используют грубую военную силу, нарушат международное право, то смогут достичь своих целей. Это сделает нас более уязвимыми, а мир - более опасным. Поэтому мы должны учитывать все риски этого конфликта, но также то, что риск, если позволить президенту Путину победить, был бы намного больше", - рассказал Генеральный секретарь НАТО.

Отвечая на вопрос модератора, он подчеркнул, что НАТО четко довело до Кремля послание о тяжелых последствиях для самой России применения ядерного оружия против Украины, и напомнил, что Россия поставила свою подпись под документами, констатирующими, что в ядерной войне не может быть победы, и она никогда не должна быть развязана. Вместе с тем, Столтенберг признал, что ядерная риторика, исходящая от Москвы и от президента Путина, опасна и безумна, поэтому эти угрозы должны восприниматься серьезно.

Он отказался конкретизировать, каким может быть ответ НАТО, если кремлевское руководство решится использовать ядерное оружие.

По словам Столтенберга, у НАТО есть разные пути реагирования, и они не обязательно будут связаны с применением ядерного оружия. Как отметил Генеральный секретарь НАТО, обстоятельства, при которых союзники решатся на применение ядерного оружия в ответ, "очень удалены". Однако это не исключает решительного ответа со стороны НАТО, если Россия применит ядерное оружие против Украины. Если нападение будет совершено против любого союзника по Альянсу, это немедленно приведет в действие статью 5 Вашингтонского договора о коллективной обороне, напомнил Столтенберг.

  • Напомним, Соединенные Штаты Америки не собираются медлить, если Россия прибегнет к ядерному удару по Украине и нанесут ответный удар

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ядерное оружие
Йенс Столтенберг
НАТО
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