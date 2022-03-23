Риск государственного переворота против Путина в ФСБ растет с каждой неделей войны в Украине, - The Times
В рядах Федеральной службы безопасности РФ с каждой неделей войны в Украине растет риск государственного переворота против Путина
Об этом сообщает The Times со ссылкой на информатора в центре российской разведки.
Обличитель в письмах сообщил Владимиру Осечкину, входящему в список наиболее разыскиваемых в России за его работу по разоблачению злоупотреблений в тюрьмах, что службу безопасности России охватили хаос и недовольство после неудачного вторжения в Украину.
Осечкин опубликовал около десятка писем. Он сказал The Times, что риск, на который идут агенты разведки, открыто выражая свои мысли, является признаком их растущего гнева к Путину.
Предварительно было известно, что президент РФ обвиняет ФСБ в провале попытки России свергнуть правительство в Киеве.
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