Об этом он сказал 2 июня, подводя итоги своего турне по европейским столицам, передает Reuters .

В мае Ли завершил 12-дневное турне, во время которого посетил Киев , Москву, Варшаву, Париж, Берлин и Брюссель. По его словам, "российская сторона высоко оценила желание и усилия Китая способствовать мирному урегулированию кризиса в Украине".

"Риск эскалации российско-украинской войны все еще высок", - сказал Ли, добавив, что все стороны должны принять конкретные меры, чтобы "охладить ситуацию" и обеспечить безопасность ядерных объектов.

"Китай готов сделать все, пока это способствует улучшению ситуации", - сказал дипломат.