"Риск эскалации высок": спецпредставитель Китая подвел итоги турне по европейским столицам
Специальный представитель Китая по Евразии Ли Хуэй заявил, что увидел готовность Украины и России к переговорам, но риск эскалации еще высок
Об этом он сказал 2 июня, подводя итоги своего турне по европейским столицам, передает Reuters .
В мае Ли завершил 12-дневное турне, во время которого посетил Киев , Москву, Варшаву, Париж, Берлин и Брюссель. По его словам, "российская сторона высоко оценила желание и усилия Китая способствовать мирному урегулированию кризиса в Украине".
"Риск эскалации российско-украинской войны все еще высок", - сказал Ли, добавив, что все стороны должны принять конкретные меры, чтобы "охладить ситуацию" и обеспечить безопасность ядерных объектов.
"Китай готов сделать все, пока это способствует улучшению ситуации", - сказал дипломат.
- Ранее WSJ писал, что спецпредставитель Китая Ли Хуэй во время поездки по Европе призвал добиться немедленного завершения войны в Украине, отдав России захваченные территории.
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