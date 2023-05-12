Об этом и не только писали мировые медиа 12 мая:

The New York Times:

В New York Times написали статью о том, что украинские военные рискуют жизнью, чтобы вывести оружие с черного рынка. Ракетные установки, высокоточные ракеты и другое передовое американское оружие стоимостью в миллиарды долларов дало Украине шанс бороться с Россией перед контрнаступлением. Но если хотя бы несколько видов оружия окажутся на черном рынке, а не на поле боя, угрюмо спрогнозировал украинский законодатель, "с нами покончено".

Законодатель Александра Устинова, бывшая антикоррупционная активистка, которая сейчас следит за иностранными поставками оружия в Украину, не верит в распространенную контрабанду самого дорогого и современного оружия, предоставленного Соединенными Штатами в течение последнего года.

"У нас люди буквально погибали, потому что вещи оставались позади, и они возвращались, чтобы получить их, и были убиты", – сказала она об усилиях украинских военных, чтобы убедиться, что оружие не было похищено или потеряно.

Но в Вашингтоне, несмотря на кризис государственного долга и растущий скептицизм по поводу финансовой поддержки Украины, все более скептичный Конгресс требует строгой ответственности за "каждое оружие, каждую партию боеприпасов, которые мы присылаем в Украину", как заявил Роб Виттман, республиканец от Виргинии.

Кроме этого американские журналисты написали, что по словам официальных лиц СЩА, наступление Украины может стать основой для дипломатии с Россией. Исследуя конечные результаты, помощники Байдена говорят, что они отвергают любой толчок к мирным переговорам — в том числе со стороны Китая — который заморозил бы текущие линии фронта и достижения России.

Планируемое контрнаступление Украины против России затмило разговоры о возможном урегулировании конфликта путем переговоров, но некоторые американские и европейские официальные лица говорят, что следующая фаза войны может создать импульс для дипломатии.

Непонятно, как чиновники определят успех контрнаступления, которое может занять многие месяцы, и как его результат может повлиять на их подход. Мнения среди военных стратегов относительно вероятности того, восстановит ли Украина территорию после года войны, расходятся.

Пока президент России Владимир Путин не проявил никаких признаков желания пойти на уступки или вступить в содержательный диалог.

The Washington Post:

В The Washington Post написали, что культурное контрнаступление Украины – спешка стереть отпечаток России. Один из самых ярких примеров того, как жестокое вторжение президента Владимира Путина дало обратный результат, некоторые украинцы теперь пытаются стереть Россию — и русский язык — из своей культуры и ландшафта.

"Украина – это страна, где многие, включая президента Владимира Зеленского, выросли с русским языком как родным. Но теперь этот язык исчезает из общественной жизни и исчезает даже в некоторых повседневных частных разговорах. Русскоязычные книги исчезли. Русские музеи вынуждены были закрыться. Улицы, названные в честь российских памяток, поэтов и генералов советской армии, переименовываются. А в прошлом месяце Зеленский подписал два закона, обязывающих граждан Украины знать украинский язык", - пишут журналисты.

Война России против Украины, включая бомбардировки преимущественно русскоязычных городов, таких как Мариуполь и Харьков, лишь оттолкнула украинцев еще дальше от русской культуры.

CNN:

В CNN написали, что украинские силы начали формировать операции для контрнаступления. Об этом сказали высокопоставленный военный чиновник США и высокопоставленный западный чиновник.

"Формирование включает нанесение ударов по таким целям, как склады оружия, командные центры, бронетанковые и артиллерийские системы, чтобы подготовить поле боя для наступающих сил. Это стандартная тактика, применяемая перед крупными комбинированными операциями", — сказано в сообщении.

По словам высокопоставленного американского военного чиновника, эти операции по формированию поля боя могут продолжаться в течение многих дней до начала основной части запланированного украинского наступления. Формирование операций также может быть направлено на то, чтобы запутать противника.

Также в CNN написали, что босс "Вагнера" усиливает свою истерику в Интернете во время битвы за Бахмут. Среди прочего, Пригожин раскрыл по всей видимости унизительную для России неудачу на поле боя, осветив на этой неделе то, что российская бригада "сбежала" с окраин восточного города Бахмут, что грозило его войскам окружением украинскими силами.

Ранее на этой неделе Пригожин омрачил празднование Дня победы в России 9 мая публичной и нецензурной критикой высшего военного руководства страны.

Кроме этого в CNN отметили, что Евровидение отклонило просьбу Зеленского выступить на финале конкурса. Просьба президента Украины Владимира Зеленского выступить на финале песенного конкурса Евровидения в субботу в английском городе Ливерпуль была отклонена телекомпаниями.

В заявлении, опубликованном на своем веб-сайте в четверг, Европейский вещательный союз (EBU), являющийся альянсом общественных медиа-организаций, наблюдающих за событием, отметил важность "неполитического" характера Евровидения, которое смотрят миллионы людей в мире.

The Guardian:

The Guardian опубликовали интервью с известным украинским историком Сергеем Плохием, которое назвали: "Это может быть не последняя глава Российской империи, но важная" . История является оружие в этой войне. Оправдание Владимиром Путиным своей агрессии против Украины коренится в его (искаженном и ошибочном) понимании прошлого. В 2021 году он даже написал пространное неточное эссе под названием "Об историческом единстве россиян и украинцев", в котором изложил свои взгляды. Плохий почувствовал себя вынужденным бороться с ужасающей историей российского президента с помощью хорошей, надежной собственной истории.

BBC:

В BBC написали, что премьер Великобритании Риши Сунак просит разрешить президенту Зеленскому выступить на Евровидении. Риши Сунак разочарован тем, что президенту не разрешили выступить на Евровидении, заявил его спикер.

Организаторы, Европейского вещательного союз (EBU), говорят, что это нарушит политическую беспристрастность мероприятия. Но на Даунинг-стрит считают, что господину Зеленскому было бы кстати выступить с учетом вторжения России в его страну.

Лидер лейбористов сэр Кейр Стармер также призывает разрешить украинскому лидеру выступить с речью.

Gazeta Wyborcza:

Польские журналисты написали, что спор относительно импорта сельскохозяйственной продукции из Украины раскалывает Евросоюз. Германия и Франция резко критикуют решение об эмбарго на импорт сельскохозяйственной продукции из Украины, а также компромиссные действия Еврокомиссии. Во время кулуарных переговоров в Брюсселе поляков обвиняют в лицемерии.