Риши Сунак поручил министру обороны Бену Уоллесу исследовать, какие самолеты Великобритания может передать Украине
Великобритания рассматривает возможность предоставления Украине истребителей: премьер Риши Сунак поручил министру обороны Бену Уоллесу изучить этот вопрос
Об этом пишут Sky News со ссылкой на сообщения с Даунинг-стрит.
Премьер-министр Соединенного Королевства Риши Сунак попросил министра обороны Бена Уоллеса исследовать, какие самолеты Великобритания потенциально может предоставить Украине.
"Премьер-министр поручил министру обороны изучить, какие самолеты мы могли бы предоставить, но, чтобы было ясно, это долгосрочное решение, а не краткосрочные возможности, в которых сейчас больше всего нуждается Украина", - заявил пресс-секретарь премьер-министра.
- Напомним, в среду, 8 февраля, Владимир Зеленский выступил в парламенте Великобритании, где призвал к созданию коалиции самолетов и заявил, что это – "крылья для свободы".
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