Об этом пишут Sky News со ссылкой на сообщения с Даунинг-стрит.

Премьер-министр Соединенного Королевства Риши Сунак попросил министра обороны Бена Уоллеса исследовать, какие самолеты Великобритания потенциально может предоставить Украине.

"Премьер-министр поручил министру обороны изучить, какие самолеты мы могли бы предоставить, но, чтобы было ясно, это долгосрочное решение, а не краткосрочные возможности, в которых сейчас больше всего нуждается Украина", - заявил пресс-секретарь премьер-министра.