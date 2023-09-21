Рис с овощами: рецепт приготовления на скорую руку и классический вариант
Рис с овощами является вкусным, здоровым и универсальным блюдом, которое может прийтись по душе даже самым взыскательным людям и удовлетворить различные диетические требования
Существует множество вариантов как приготовить рис с овощами, включая вегетарианские и веганские вариации, блюда с добавлением мяса или морепродуктов, индийские бирьяни, среднеазиатские пловы, испанские паэльи и многие другие.
Есть несколько простых правил, как правильно варить рис с овощами, чтобы блюдо получилось вкусным, а рис не сбивался в комочки и не склеивался.
- Важно правильно подобрать сорт риса, это может быть: камолино, басмати, девзира и т.д. Лучше не покупайте рис без указания сорта.
- Хорошо промойте рис холодной водой до тех пор, пока вода не станет прозрачной. Это поможет смыть с риса лишний крахмал, способствующий склеиванию зерен.
- Во время варки добавьте несколько капель масла (например, растительного), это также может предотвратить склеивание риса.
Рис с овощами на сковороде. Ингредиенты:
- рис (бамати или парбоилд) – 1 стакан
- вода – 2 стакана
- одна морковь
- один лук репчатый
- один сладкий перец
- зеленый горошек – 100 г
- оливковое масло – 3 ст. л.
- соль и специи (черный перец, шафран, кориандр, сухая зелень, сладкая паприка и т.п.).
Рис с овощами, рецепт приготовления пошагово:
- Морковь, лук и болгарский перец моем, чистим и режем мелко.
- Ставим глубокую сковороду на огонь, добавляем масло и хорошо разогреваем. Жарим нарезанные овощи на среднем огне 5 минут.
- Добавляем зеленый горошек к овощам и жарим еще 4-5 минут. Далее солим, перчим и добавляем другие специи.
- Ровным слоем засыпаем овощи хорошо промытым рисом. Не перемешивая, наливаем кипяток прямо из чайника. Пропорция воды к рису – 2:1, то есть на один стакан риса нужно два стакана воды. После закипания накрываем сковороду крышкой и тушим в течение 18-20 минут на маленьком огне.
- Когда рис почти полностью впитал всю воду, лопаткой выкладываем рис и овощи "горкой", собирая от стенок к центру, чтобы дать пропариться под крышкой еще минут 7-15 на самом маленьком огне. На этом этапе следует внимательно следить, чтобы рис или овощи не подгорели, при необходимости можно перемешать. В результате гарнир будет рассыпчатым. Готово!
Фото: Freepik
Овощи играют немаловажную роль в этом блюде. Их можно выбирать по собственному вкусу или использовать готовые замороженные наборы. Это может значительно упростить и ускорить время приготовления. Популярные овощи для риса могут быть такими: брокколи, кукуруза, горошек, морковь, баклажаны, болгарский перец, лук, кабачки, томаты.
Рис с замороженными овощами в мультиварке
Ингредиенты:
- рис – 1.5 стакана
- вода – 2 стакана
- один лук репчатый
- помидор (среднего размера) – 3 шт.
- чеснок – 3 зубчика
- томатная паста – 1-2 ст. л.
- растительное масло – 3 ст. л.
- замороженная смесь любых овощей (1 упаковка)
- соль и специи
Рис с овощами в мультиварке. Пошаговое приготовление:
- Хорошо промойте рис холодной водой. Помидоры помыть и порезать кубиками. Лук и частик очистить, промыть и нарезать мелко.
- В чашу мультиварки добавить растительное масло и включить режим "Выпечка" на 20 минут. Выложить лук и поджарить 3-5 минут, затем высыпать из упаковки замороженные овощи и жарить еще около 5 минут. Добавляем чеснок, специи, помидоры, томатную пасту и хорошо перемешиваем, тушим еще пять минут.
- Ровным слоем засыпаем овощи рисом, добавляем соль. Не перемешивая, наливаем кипяток прямо из чайника.
- Включить режим Рис или Гречка и готовить к звуковому сигналу мультиварки. После сигнала о готовности перемешайте блюдо и подавайте к столу!
Если вы хотите сделать блюдо еще более сытным и питательным, следует приготовить такое же блюдо с добавлением мяса.
Рис с овощами и мясом. Ингредиенты:
- рис – 1 стакан
- вода – 2 стакана
- мясо – 300 г (курятина, свинина или говядина)
- растительное масло – 2-3 ст. л.
- одна морковь
- один лук репчатый
- брокколи – 200 г
- соль и перец по вкусу
- соевый соус (для поджаривания мяса и овощей)
Пошаговое приготовление:
- Рис промойте в холодной воде, пока вода не станет прозрачной.
- В большую кастрюлю с толстым дном добавьте рис, воду и соль (немного). Доведите до кипения, затем убавьте огонь до минимума, накройте кастрюлю крышкой и готовьте рис на малом огне примерно 15-20 минут, или до полного испарения воды и готовности риса. После этого выключите приту, отставьте кастрюлю и оставьте рис с накрытой крышкой еще на 10-15 минут.
- В глубокой сковороде разогрейте растительное масло. Добавьте нарезанное кусочками мясо и жарьте его до золотистой корочки на среднем огне.
- К мясу добавьте мелко нарезанный лук, кружочками морковь и брокколи соцветиями и жарьте, помешивая, примерно 5-7 минут, пока овощи не станут мягкими. Добавьте соевый соус, протушите и попробуйте блюдо на соль.
- Выложите на сковороду к овощам рис и все перемешайте. Тушите на маленьком огне 2-3 минуты. Приятного аппетита!
Фото: Freepik
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