Рис с овощами: рецепт приготовления на скорую руку и классический вариант

Существует множество вариантов как приготовить рис с овощами, включая вегетарианские и веганские вариации, блюда с добавлением мяса или морепродуктов, индийские бирьяни, среднеазиатские пловы, испанские паэльи и многие другие.

Есть несколько простых правил, как правильно варить рис с овощами, чтобы блюдо получилось вкусным, а рис не сбивался в комочки и не склеивался.

Важно правильно подобрать сорт риса, это может быть: камолино, басмати, девзира и т.д. Лучше не покупайте рис без указания сорта.

Хорошо промойте рис холодной водой до тех пор, пока вода не станет прозрачной. Это поможет смыть с риса лишний крахмал, способствующий склеиванию зерен.

Во время варки добавьте несколько капель масла (например, растительного), это также может предотвратить склеивание риса.

Рис с овощами на сковороде. Ингредиенты:

рис (бамати или парбоилд) – 1 стакан

вода – 2 стакана

одна морковь

один лук репчатый

один сладкий перец

зеленый горошек – 100 г

оливковое масло – 3 ст. л.

соль и специи (черный перец, шафран, кориандр, сухая зелень, сладкая паприка и т.п.).

Рис с овощами, рецепт приготовления пошагово:

Морковь, лук и болгарский перец моем, чистим и режем мелко. Ставим глубокую сковороду на огонь, добавляем масло и хорошо разогреваем. Жарим нарезанные овощи на среднем огне 5 минут. Добавляем зеленый горошек к овощам и жарим еще 4-5 минут. Далее солим, перчим и добавляем другие специи. Ровным слоем засыпаем овощи хорошо промытым рисом. Не перемешивая, наливаем кипяток прямо из чайника. Пропорция воды к рису – 2:1, то есть на один стакан риса нужно два стакана воды. После закипания накрываем сковороду крышкой и тушим в течение 18-20 минут на маленьком огне. Когда рис почти полностью впитал всю воду, лопаткой выкладываем рис и овощи "горкой", собирая от стенок к центру, чтобы дать пропариться под крышкой еще минут 7-15 на самом маленьком огне. На этом этапе следует внимательно следить, чтобы рис или овощи не подгорели, при необходимости можно перемешать. В результате гарнир будет рассыпчатым. Готово!

Фото: Freepik

Овощи играют немаловажную роль в этом блюде. Их можно выбирать по собственному вкусу или использовать готовые замороженные наборы. Это может значительно упростить и ускорить время приготовления. Популярные овощи для риса могут быть такими: брокколи, кукуруза, горошек, морковь, баклажаны, болгарский перец, лук, кабачки, томаты.

Рис с замороженными овощами в мультиварке

Ингредиенты:

рис – 1.5 стакана

вода – 2 стакана

один лук репчатый

помидор (среднего размера) – 3 шт.

чеснок – 3 зубчика

томатная паста – 1-2 ст. л.

растительное масло – 3 ст. л.

замороженная смесь любых овощей (1 упаковка)

соль и специи

Рис с овощами в мультиварке. Пошаговое приготовление:

Хорошо промойте рис холодной водой. Помидоры помыть и порезать кубиками. Лук и частик очистить, промыть и нарезать мелко. В чашу мультиварки добавить растительное масло и включить режим "Выпечка" на 20 минут. Выложить лук и поджарить 3-5 минут, затем высыпать из упаковки замороженные овощи и жарить еще около 5 минут. Добавляем чеснок, специи, помидоры, томатную пасту и хорошо перемешиваем, тушим еще пять минут. Ровным слоем засыпаем овощи рисом, добавляем соль. Не перемешивая, наливаем кипяток прямо из чайника. Включить режим Рис или Гречка и готовить к звуковому сигналу мультиварки. После сигнала о готовности перемешайте блюдо и подавайте к столу!

Если вы хотите сделать блюдо еще более сытным и питательным, следует приготовить такое же блюдо с добавлением мяса.

Рис с овощами и мясом. Ингредиенты:

рис – 1 стакан

вода – 2 стакана

мясо – 300 г (курятина, свинина или говядина)

растительное масло – 2-3 ст. л.

одна морковь

один лук репчатый

брокколи – 200 г

соль и перец по вкусу

соевый соус (для поджаривания мяса и овощей)

Пошаговое приготовление:

Рис промойте в холодной воде, пока вода не станет прозрачной. В большую кастрюлю с толстым дном добавьте рис, воду и соль (немного). Доведите до кипения, затем убавьте огонь до минимума, накройте кастрюлю крышкой и готовьте рис на малом огне примерно 15-20 минут, или до полного испарения воды и готовности риса. После этого выключите приту, отставьте кастрюлю и оставьте рис с накрытой крышкой еще на 10-15 минут. В глубокой сковороде разогрейте растительное масло. Добавьте нарезанное кусочками мясо и жарьте его до золотистой корочки на среднем огне. К мясу добавьте мелко нарезанный лук, кружочками морковь и брокколи соцветиями и жарьте, помешивая, примерно 5-7 минут, пока овощи не станут мягкими. Добавьте соевый соус, протушите и попробуйте блюдо на соль. Выложите на сковороду к овощам рис и все перемешайте. Тушите на маленьком огне 2-3 минуты. Приятного аппетита!

Фото: Freepik