Ринганонсер боев Усика и Джошуа попал в ДТП и находится в тяжелом состоянии

Об этом сообщает BoxingScene .

Диаманте попал в ДТП на мотоцикле и получил три трещины в позвоночнике, многочисленные переломы ребер и серьезные травмы правого колена.

Во время пятичасовой операции ему вставили в хребет девять винтов, стержни и донорские материалы.

Диаманте уже пришел в себя и выступил с заявлением

"Это будет трудный путь. Я получил серьезные травмы, понадобится время, чтобы оправиться после них. Это будет проблематично. Мне придется снова учиться ходить, а сейчас существует риск осложнений. Но я сохраняю положительный настрой и вернусь как можно скорее", – сказал Диаманте, который является одним из лучших ринганонсеров мира. В частности, он работал на боях украинца Александра Усика и британца Энтони Джошуа.

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