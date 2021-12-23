Ринганонсер боев Усика и Джошуа попал в ДТП и находится в тяжелом состоянии
Американский ринганонсер Дэвид Диаманте попал в ДТП и оказался в больнице в тяжелом состоянии
Об этом сообщает BoxingScene .
Диаманте попал в ДТП на мотоцикле и получил три трещины в позвоночнике, многочисленные переломы ребер и серьезные травмы правого колена.
Во время пятичасовой операции ему вставили в хребет девять винтов, стержни и донорские материалы.
Диаманте уже пришел в себя и выступил с заявлением
"Это будет трудный путь. Я получил серьезные травмы, понадобится время, чтобы оправиться после них. Это будет проблематично. Мне придется снова учиться ходить, а сейчас существует риск осложнений. Но я сохраняю положительный настрой и вернусь как можно скорее", – сказал Диаманте, который является одним из лучших ринганонсеров мира. В частности, он работал на боях украинца Александра Усика и британца Энтони Джошуа.
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