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Ринат Ахметов выходит из медийного бизнеса

11 июля, 2022 понедельник
17:31
Экономика

На этой неделе Медиа Группа Украина откажется в пользу государства от всех эфирных и спутниковых телевизионных лицензий телеканалов и от лицензий печатных медиа в Украине

Об этом говорится в заявлении Рината Ахметова по поводу активов Медиа Группа Украина.

Такое решение, — объясняет владелец медиаактивов, — продиктовано вступлением в силу закона "О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический и политический вес в общественной жизни (олигархов)".

"Как крупнейший частный инвестор в экономику Украины я неоднократно говорил, что не был, не являюсь и не буду олигархом. Короткий шестимесячный срок, определенный законом для продажи медиаактивов, и российская военная агрессия против Украины не дают возможности компании SCM продать медиабизнес на рыночных условиях" , – заявил Ахметов.

Он также признался, что ему тяжело принимать решение о выходе из медийного бизнеса.

  • 1 июля Forbes сообщил, что медиагруппы Ахметова, Коломойского и Пинчука потеряли 90% рекламного рынка и уволили сотни работников.

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Новости
Украина
олигархи
Ринат Ахметов
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