Рига выделит 200 тыс. евро на восстановление водоснабжения в Николаеве

Об этом сообщили в Николаевводоканале.

Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень совместно с городским председателем Николаева Александром Сенкевичем обратились в Ассоциацию городов стран Балтии с просьбой помочь николаевцам. После принятого решения в ближайшее время за предоставленные средства Николаевводоканал планирует приобрести современное оборудование для ремонта сетей.

"Для мирового сообщества не секрет, что российские террористы устроили николаевцам настоящий геноцид. Намеренно разрушили водопровод Днепр-Николаев и насосную станцию водопровода. Уже 9 месяцев горожане вынужденно получают централизованную воду, которая совсем не пригодна для потребления", - напомнили в водоканале.

Правительство Дании решило предоставить Николаеву 50 очистных систем обратного осмоса для воды

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