Рига выделит 200 тыс. евро на восстановление водоснабжения в Николаеве
Депутаты думы столицы Латвии, Риги, приняли решение выделить из бюджета самоуправления 200 тысяч евро, чтобы помочь возобновить водоснабжение в Николаеве
Об этом сообщили в Николаевводоканале.
Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень совместно с городским председателем Николаева Александром Сенкевичем обратились в Ассоциацию городов стран Балтии с просьбой помочь николаевцам. После принятого решения в ближайшее время за предоставленные средства Николаевводоканал планирует приобрести современное оборудование для ремонта сетей.
"Для мирового сообщества не секрет, что российские террористы устроили николаевцам настоящий геноцид. Намеренно разрушили водопровод Днепр-Николаев и насосную станцию водопровода. Уже 9 месяцев горожане вынужденно получают централизованную воду, которая совсем не пригодна для потребления", - напомнили в водоканале.
- Правительство Дании решило предоставить Николаеву 50 очистных систем обратного осмоса для воды
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.69
Покупка 39.69Продажа 40.36
-
EUR
Покупка 41.25Продажа 42.29
- Актуальное
- Важное