Рига передала Киеву почти 80 тонн гуманитарной помощи

Об этом рассказал мэр Киева Виталий Кличко в телеграме.



"Друзья! 11 пассажирских автобусов, которые передали Киеву власти Риги, уже пересекли границу и едут по Украине в столицу. Автобусы нагружены почти 80 тоннами гуманитарной помощи", - подчеркнул он.



Виталий Кличко поблагодарил латвийцев за помощь и добавил, что Киев готовится ее встречать.

Польша передает Полтавщине 500 тонн гумпомощи.

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