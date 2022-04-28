Рига передала Киеву почти 80 тонн гуманитарной помощи
В Киев из Риги следуют 11 пассажирских автобусов с гуманитарной помощью
Об этом рассказал мэр Киева Виталий Кличко в телеграме.
"Друзья! 11 пассажирских автобусов, которые передали Киеву власти Риги, уже пересекли границу и едут по Украине в столицу. Автобусы нагружены почти 80 тоннами гуманитарной помощи", - подчеркнул он.
Виталий Кличко поблагодарил латвийцев за помощь и добавил, что Киев готовится ее встречать.
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