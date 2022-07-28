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Рига отреагировала на претензии РФ по давлению на въезжающих в Латвию россиян

28 июля, 2022 четверг
13:20
Мир Латвия

Глава МИД Латвии Эдгар Ринкевичс прокомментировал ноту от России по поводу отношения пограничников к гражданам России, желающим въехать в Латвию

Об этом сообщает портал Delfi.

"Латвия действует в соответствии со своими законами и бессмысленно протестовать против того, что мы делаем или не делаем на нашей национальной территории для защиты нашей безопасности. Мы продолжим действовать в соответствии с интересами нашей безопасности", - сказал Рынкевичс.

Он также добавил, что Латвии известны случаи, когда граждан Латвии, когда они приезжают в Россию или Беларусь, пытаются завербовать, повлиять на них - и это недопустимо.

Так что жителей Латвии настойчиво призывают не выезжать в Россию или Беларусь.

"Сейчас не время для туризма и деловых контактов", – подчеркнул министр.

Ранее министерство иностранных дел России вызвало временную поверенную в делах Латвии Дацу Рутко и выразило ей протест "в связи с давлением силовиков на россиян во время въезда в Латвию".

  • Кроме Латвии, позицию по отношению к некоторым гражданам РФ высказали также в Литве. 27 июля Литва запретила въезд патриарху РПЦ Кириллу. В Министерстве внутренних дел Литвы отметили, что патриарх входит в ближний круг Путина и активно поддерживает агрессию России.

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