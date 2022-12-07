Об этом сообщил посол Украины в Риге Александр Мищенко в facebook.

В Киев 6 декабря отправили 49 дизельных генераторов мощностью 5 кВа каждый и 100 тепловых пушек мощностью 25 кВт. Вторая партия энергетического оборудования, которая будет включать в себя еще 30 дизельных генераторов мощностью 5 кВа, а также 5 генераторов мощностью 80-100 кВа прибудут в Киев уже к концу декабря этого года.

Энергетическое оборудование предоставляется Рижским городским советом для нейтрализации негативных последствий из-за российских обстрелов столицы Украины и является частью общей партии помощи Киеву от города-побратима Риги общей стоимостью 200 тыс. евро, говорит посол.

Они будут использованы для обустройства пунктов обогрева, организуемых местными властями в каждом районе столицы, а также коммунальными службами для ремонта систем электро- и теплоснабжения.

Мищенко добавил, что акция оказания помощи от города-побратима Киева – Риги, реализуется Рижской городской думой вместе с благотворительным фондом Ziedot.lv. Она проходит под лозунгом "Светлая и теплая от Риги Киеву!"

Ранее стало известно, что Евросоюз предоставит Украине еще 40 генераторов, чтобы помочь поддерживать нормальную жизнь при длительном отсутствии электроснабжения.

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