Об этом глава концерна Армин Паппергер сказал изданию Bild .

Ранее глава МИД РФ Мария Захарова заявила, что танковый завод Rheinmetall в Украине станет "законной целью" для ударов армии России.

"Мы не откажемся от нашей помощи Украине", – сказал Паппергер.

По его словам, у Украины есть "эффективные варианты для защиты от атак на чувствительные цели".

В Украине планируется производить боеприпасы, бронетехнику, а также боевые танки типа Panther. Впоследствии завод может производить до 400 основных боевых танков в год.

Кроме того, на предприятии будут ремонтироваться бронетехнику типа Fuchs.

Инвестиции оцениваются около 200 млн евро.