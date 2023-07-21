Rheinmetall заявила о намерении продолжать сотрудничество с Украиной, несмотря на угрозы РФ
Немецкая компания Rheinmetall, планирующая построить в Украине танковый завод, заявила о намерении продолжать сотрудничество, несмотря на угрозы со стороны Российской Федерации
Об этом глава концерна Армин Паппергер сказал изданию Bild .
Ранее глава МИД РФ Мария Захарова заявила, что танковый завод Rheinmetall в Украине станет "законной целью" для ударов армии России.
"Мы не откажемся от нашей помощи Украине", – сказал Паппергер.
По его словам, у Украины есть "эффективные варианты для защиты от атак на чувствительные цели".
В Украине планируется производить боеприпасы, бронетехнику, а также боевые танки типа Panther. Впоследствии завод может производить до 400 основных боевых танков в год.
Кроме того, на предприятии будут ремонтироваться бронетехнику типа Fuchs.
Инвестиции оцениваются около 200 млн евро.
- В марте сообщалось, что концерн Rheinmetall может построить танковый завод в Украине.
- В мае стало известно, что на этом заводе будут производить немецкие танки и боевые машины пехоты.
- А 10 июля стало известно, что Rheinmetall откроет завод в Украине в течение 12 недель.
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