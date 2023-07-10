Rheinmetall в течение 12 недель откроет в Украине завод по производству бронетехники
Крупнейший немецкий изготовитель оружия Rheinmetall в течение 12 недель откроет в Украине завод по производству бронетехники. Он будет расположен на западе страны
Об этом CNN сообщил генеральный директор концерна Армин Паппергер.
Rheinmetall также будет учить украинцев обслуживать танки и другую бронированную технику, изготовленную на заводе.
"Украинцы должны помочь сами себе — если им всегда придется ждать европейцев или американцев, чтобы помочь им в течение следующих 10 или 20 лет… это невозможно", — сказал Паппергер.
Rheinmetall будет управлять заводом в партнерстве с Укроборонпромом.
- В марте сообщалось, что концерн Rheinmetall может построить танковый завод в Украине.
- В мае стало известно, что на этом заводе будут производить немецкие танки и боевые машины пехоты.
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