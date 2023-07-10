Об этом CNN сообщил генеральный директор концерна Армин Паппергер.

Rheinmetall также будет учить украинцев обслуживать танки и другую бронированную технику, изготовленную на заводе.

"Украинцы должны помочь сами себе — если им всегда придется ждать европейцев или американцев, чтобы помочь им в течение следующих 10 или 20 лет… это невозможно", — сказал Паппергер.

Rheinmetall будет управлять заводом в партнерстве с Укроборонпромом.