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Rheinmetall в ближайшие дни начнет обслуживание танков в Украине

19 августа, 2023 суббота
15:07
Война с Россией

Немецкая оружейная компания Rheinmetall планирует в ближайшие дни начать обслуживание танков в Украине

Об этом сообщает генеральный директор Rheinmetall Армин Паппергер, пишет DW.

"Мы начнем обслуживание уже в этом месяце", – заявил гендиректор.

По его словам, первые двенадцать сотрудников из Украины уже начали свою учебу в Германии, и к ним присоединятся еще двенадцать.

Он также подтвердил намерение как можно быстрее начать производство танков в Украине: "Это может произойти быстро, там достаточно хорошо оборудованных танковых заводов еще с советских времен".

Украина в какой-то момент должна стать независимой в производстве вооружений, подчеркнул гендиректор.

"Не может так быть, чтобы Запад теперь всегда оплачивал все счета, президент Зеленский тоже видит это так", - убежден Паппергер.

  • Генеральный директор Rheinmetall ожидает появления еще одного специального фонда для бундесвера сверх уже согласованного пакета в €100 млрд.
Украина
оружие
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помощь Украине
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