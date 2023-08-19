Rheinmetall в ближайшие дни начнет обслуживание танков в Украине
Немецкая оружейная компания Rheinmetall планирует в ближайшие дни начать обслуживание танков в Украине
Об этом сообщает генеральный директор Rheinmetall Армин Паппергер, пишет DW.
"Мы начнем обслуживание уже в этом месяце", – заявил гендиректор.
По его словам, первые двенадцать сотрудников из Украины уже начали свою учебу в Германии, и к ним присоединятся еще двенадцать.
Он также подтвердил намерение как можно быстрее начать производство танков в Украине: "Это может произойти быстро, там достаточно хорошо оборудованных танковых заводов еще с советских времен".
Украина в какой-то момент должна стать независимой в производстве вооружений, подчеркнул гендиректор.
"Не может так быть, чтобы Запад теперь всегда оплачивал все счета, президент Зеленский тоже видит это так", - убежден Паппергер.
- Генеральный директор Rheinmetall ожидает появления еще одного специального фонда для бундесвера сверх уже согласованного пакета в €100 млрд.
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